Keď si spomenie na začiatky, ježia sa mu chlpy na tele. Cieľavedomý mladík má pocit, že žije rozprávku
Dodnes nemôže uveriť, že sa k vysnívanej kariére dopracoval práve takto.
Bol veľmi živé dieťa, po vonku behával s lekvárovým chlebom v ruke a kľúčmi na krku. A keďže bol najmenší z triedy, vždy sa snažil upútať pozornosť a zapôsobiť hocičím, čo vedel. Najčastejšie to robil slovami – už ako malý chlapec rád recitoval a účinkoval v študentskom divadle, čo mu vydržalo až do vysokej školy.
Mladík z fotografie vždy vedel, že chce pracovať pred divákmi. Chvíľu pôsobil v novinách, no neskôr zistil, čo ho láka zo všetkého najviac. K vysnívanej kariére sa dopracoval tak hladko, že keď na to dnes spomína, má pocit, akoby prežil rozprávku.