Rozviesť by sa dokázali aj trikrát denne. Josef Zíma nebol svätcom, jeho Eva sa kvôli nemu takmer zmárnila - Dobré noviny
Rozviesť by sa dokázali aj trikrát denne. Josef Zíma nebol svätcom, jeho Eva sa kvôli nemu takmer zmárnila

Josef Zíma a jeho Eva vo filme Slečna do vody z roku 1959.
Josef Zíma a jeho Eva vo filme Slečna do vody z roku 1959. — Foto: Wikimedia Commons/David Sedlecký, Film Europe

So svojou vyvolenou prežil napokon v dobrom i zlom celý svoj život.

Postava princa Radovana z Princeznej so zlatou hviezdou sa s ním tiahla celý život a on to považoval za prekliatie. Hercovi Josefovi Zímovi však nezostávalo nič iné, ako si na svoj údel zvyknúť. Zamilované roly sa mu stali osudovými a on sa vraj skutočne dokázal na chvíľu zapozerať do každej kolegyne, s ktorou hral. Skutočne a na celý život však ľúbil iba jednu jedinú.

Foto: reprofoto YouTube Josef Zíma 65 (1997) – Eva Klepáčová, Václav Hybš/Pořady ČST a Dechová Hudba

Jediná láska

S Evou Klepáčovou začali spolu chodiť už na škole. Dovtedy mal Josef len niekoľko študentských lások, ktorým rád písal básne a skladal pesničky. Pri Eve však prepadol takému hlbokému citu, že nemohol inak, ako s ňou v dobrom i zlom prežiť celý svoj život. Bez jedného roka by sa dokonca dožili diamantovej svadby. „Je to jedna a jediná celoživotná láska, ktorú som mal,“ poznamenal herec a spevák pred časom pre iDnes.

Málokto vie, že v legendárnej rozprávke o princeznej v myšom kožúšku mala po jeho boku stáť práve ona, no kvôli pokročilému štádiu tehotenstva rolu Lady napokon ponúkli Marii Kyselkovej. Na pľaci sa však so svojím princom Eva predsa len o pár rokov neskôr stretla, a to pri tvorbe českej verzie rozprávky Mrazík – dvojica totiž spolu nadabovala Ivana a Nastěnku. Ich skutočný život mal však od rozprávky veľmi ďaleko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa www.PROZENY.cz (@prozenycz)

Krásny pár

Milovali sa tuho a temperamentne a ľudia, ktorí ich poznali, o nich hovorili ako o krásnom páre. „Bolo to naozaj krásne manželstvo, hoci niekedy aj poriadne dobrodružné. Čo sa vitality a povahy týka, patrila Evička skôr niekam do Kalábrie. Pri nej som sa naučil občas aj ja buchnúť dvermi. Zaujímavé je, že dôležité veci sme riešili absolútne pokojne, no pre hlúposti by sme sa vedeli rozviesť aj trikrát denne,“ prezradil pred časom pre Plus 7 dní Zíma, ktorý si na ich nezhody na staré kolená spomínal už len s úsmevom na tvári a sám priznal, že nebol žiadny svätec.

Eva Klepáčová v kultovej rozprávke Čert a Káča
Eva Klepáčová v kultovej rozprávke Čert a Káča Foto: Česká televize

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

