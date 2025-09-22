Johnny Depp ho nemal rád, Bruce Willis bol priateľský. Pavel z Bratislavy bol bodyguardom slávnych
Pavel sa naučil biť, aby sa ubránil pred dvojmetrovým otčimom.
Keď Kevin Costner s nasadením vlastného života chránil Whitney Houston, ľudia ho milovali. Málokto tuší, že jeden takýto skutočný bodyguard svetových hviezd pochádza aj zo Slovenska. Pavel Batel je rodák z Bratislavy, ktorý chránil hollywoodske hviezdy, ako sú Bruce Willis, Johnny Depp, Brad Pitt, ale pozor dával aj na kráľovskú rodinu a sicílsku mafiu. „Úlohou je udržať psychopatov bokom a dodať celebrite pocit bezpečia. Kráľovská rodina ale bola fiasko. Často išlo o život – je to adrenalín, na ktorý si zvyknete, a potom vám začne chýbať. Boj je ako sofistikovaný šach,“ povedal pre DVTV Pavel, ktorý prestal byť osobným strážcom kvôli svojej dcére.
Bitka každý deň
Pavel neprežil šťastné detstvo. Narodil sa v Bratislave, no jeho mama si našla nového muža z Prahy, ktorému sa na Slovensku nepáčilo a tak sa nakoniec presťahovali do Prahy. Tam sa z pohodového a milého pána stal cholerik, ktorý začal byť násilný a Pavla bil niekoľko rokov každý deň.
„Dôvodom bolo čokoľvek. Môjho brata bil ešte viac – aj dva-tri razy denne. Nebol alkoholik, mal nádor na mozgu, pre ktorý mával skraty. Zistili sme to však až po jeho smrti. Keď nás zbil, vždy sa spamätal. Po každej bitke bol už o hodinu zase príjemný, akoby ani nevedel, čo urobil. Ospravedlňoval sa,“ vysvetľoval v rozhovore pre Denník N. Na základe tejto strašnej skúsenosti začal Pavel trénovať karate a snažil sa byť čo najlepší, aby sa ubránil pred dvojmetrovým otčimom.
Chránil hviezdy
Chlapec, ktorý kedysi vyrastal v bratislavskom Ružinove, obdivoval Michala Dočolomanského a chcel byť hercom, sa dostal do sveta strachu a násilia a to ho navždy zmenilo. „Všetko to začína v detstve. Keď máte násilné detstvo, tak máte na výber – buď tomu prepadnete a je z vás tiež násilník, alebo násilie neznášate, takže sa rozhodnete chrániť,“ spomínal pre DVTV Pavel, ktorý sa nakoniec rozhodol ísť na vojenskú školu, aby dokázal chrániť úplne každého. Už počas štúdia začal robiť bodyguarda a vraj vďaka reťazovej reakcii osudu dostal možnosť chrániť tie najväčšie hviezdy – Sophiu Loren, Brucea Willisa aj Johnnyho Deppa, s ktorým si nesadli.