Stovky eur môžu cinknúť aj na váš účet. Nezabudnite na jednu vec, na bonus majú nároky tisícky Slovákov
Nepremárnite peniaze, ktoré vám patria.
Pri odchode do penzie na ľudí nečaká iba dôchodok. Zo zákona vám patrí aj jednorazový príspevok, ktorý môže predstavovať stovky eur. Volá sa to odchodné a hoci ide o zákonné právo, veľa ľudí o ňom nikdy nepočulo – alebo sa oň pripraví drobnou chybou.
Čo je odchodné?
Odchodné nie je dar od zamestnávateľa, ale zákonom garantovaný príspevok. Podľa § 76a Zákonníka práce má naň zamestnanec nárok pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok (pri poklese schopnosti pracovať o viac ako 70%). Ako upozorňuje portál Kryptomagazín, odchodné je možné získať iba raz v živote.
Nárok však nevzniká automaticky dosiahnutím dôchodkového veku. Musíte ukončiť pracovný pomer – či už dohodou, alebo výpoveďou. Dôležité je aj to, že zamestnávateľ vás nemôže prepustiť len preto, že ste dosiahli dôchodkový vek.
Koľko môžete dostať
Základná výška odchodného predstavuje najmenej jeden priemerný mesačný zárobok. Ak ste napríklad v poslednom období zarábali 800 eur, patrí vám minimálne táto suma. V niektorých prípadoch však môžete dostať aj viac – ak to máte zakotvené v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Vtedy môže odchodné dosiahnuť aj dvojnásobok či trojnásobok vášho mesačného platu.
Priemerný zárobok sa počíta zo mzdy v poslednom kalendárnom štvrťroku pred ukončením pracovného pomeru. Ak ste v tomto čase odpracovali menej ako 21 dní alebo 168 hodín, použije sa tzv. pravdepodobný zárobok.