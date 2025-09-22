Odrazu si uvedomila, koľko má rokov. Eva Pavlíková sa stále cíti ako dievča, životom ide so zdvihnutou hlavou - Dobré noviny
Odrazu si uvedomila, koľko má rokov. Eva Pavlíková sa stále cíti ako dievča, životom ide so zdvihnutou hlavou
Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Juraj Šoko Tabaček a Jana Labajová.

Dali sa dokopy, aj keď sa nesmeje jeho vtipom. Šoko Tabaček je po rozvode šťastný s temperamentnou Jankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Odrazu si uvedomila, koľko má rokov. Eva Pavlíková sa stále cíti ako dievča, životom ide so zdvihnutou hlavou

Eva Pavlíková oslávila nedávno 65 rokov.
Eva Pavlíková oslávila nedávno 65 rokov. — Foto: Instagram @ eva.pavlikova

Známa herečka oslávila 17. septembra 65 rokov.

Stále ma baví a teší robiť všetko, čo robím,“ priznáva s úsmevom Eva Pavlíková, ktorej mnohí v polovici septembra priali k jubilejnej šesťdesiatpäťke. Legendárna herečka, členka hereckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre, si aktuálne svojím hereckým umením získava aj televíznych divákov seriálu Sľub. Na svojom profile na sociálnej sieti sa však vyjadrila k svojmu nedávnemu sviatku a prezradila, ako sa v tomto veku cíti a za čo všetko je vďačná.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Nielen práca, ale aj koníček

Eva Pavlíková je už 40 rokov verná nitrianskemu divadlu, no prvé životné aj javiskové kroky urobila vo svojich rodných Košiciach.

Prečítajte si tiež: Veľmi sa bojím jednej veci. Eva Pavlíková je šťastná s introvertom Igorom, ale uvedomuje si plynutie času

Práve tam chodila už od detstva na spev, balet aj spoločenské tance. „Hrávala som v amatérskom Malom štúdiu v Košiciach, s ktorým sme vyhrávali všetky možné súťaže, lebo nás viedli profesionálni tvorcovia, prezradila herečka v rozhovore pre Dobré noviny.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Už roky tak pôsobí na divadelných doskách nitrianskeho divadla a herectvo je podľa jej slov práca ako každá iná. „Po štyridsiatich rokoch pôsobenia v divadle musím povedať, že ju mám stále rovnako rada. Možno som mala šťastie, že herectvo je pre mňa zároveň koníčkom a preto do divadla chodím s radosťou dodnes a stále rovnako si veľmi užívam, keď dostávame od divákov silnú spätnú odozvu,“ hovorí Eva Pavlíková, ktorá tento mesiac oslávila okrúhle šesťdesiate piate narodeniny.

Vďačná

