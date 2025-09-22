Odrazu si uvedomila, koľko má rokov. Eva Pavlíková sa stále cíti ako dievča, životom ide so zdvihnutou hlavou
Známa herečka oslávila 17. septembra 65 rokov.
„Stále ma baví a teší robiť všetko, čo robím,“ priznáva s úsmevom Eva Pavlíková, ktorej mnohí v polovici septembra priali k jubilejnej šesťdesiatpäťke. Legendárna herečka, členka hereckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre, si aktuálne svojím hereckým umením získava aj televíznych divákov seriálu Sľub. Na svojom profile na sociálnej sieti sa však vyjadrila k svojmu nedávnemu sviatku a prezradila, ako sa v tomto veku cíti a za čo všetko je vďačná.
Nielen práca, ale aj koníček
Eva Pavlíková je už 40 rokov verná nitrianskemu divadlu, no prvé životné aj javiskové kroky urobila vo svojich rodných Košiciach.
Práve tam chodila už od detstva na spev, balet aj spoločenské tance. „Hrávala som v amatérskom Malom štúdiu v Košiciach, s ktorým sme vyhrávali všetky možné súťaže, lebo nás viedli profesionálni tvorcovia,“ prezradila herečka v rozhovore pre Dobré noviny.
Už roky tak pôsobí na divadelných doskách nitrianskeho divadla a herectvo je podľa jej slov práca ako každá iná. „Po štyridsiatich rokoch pôsobenia v divadle musím povedať, že ju mám stále rovnako rada. Možno som mala šťastie, že herectvo je pre mňa zároveň koníčkom a preto do divadla chodím s radosťou dodnes a stále rovnako si veľmi užívam, keď dostávame od divákov silnú spätnú odozvu,“ hovorí Eva Pavlíková, ktorá tento mesiac oslávila okrúhle šesťdesiate piate narodeniny.