Čo mať zbalené, ak by došlo na najhoršie? Na jednu položku v batohu ľudia pravidelne zabúdajú
Zásoby potravín a nevyhnutných pomôcok sú životne dôležité.
Situácia vo svete už dlhší čas nevyzerá práve optimisticky a médiá, autority aj ľudia v okolí nám neustále pripomínajú, že všetko môže kedykoľvek vyústiť do veľkého konfliktu. Šíriť strach je zbytočné a netreba ani podliehať panike alebo rozprávať o konci sveta. Je však životne dôležité vedieť, ako sa v prípade núdze zachovať.
Pri úvahách o krízových situáciách sú zásoby nevyhnutných vecí a potravín kľúčové. V takýchto chvíľach sa oplatí mať po ruke základný balík prežitia, ktorý by mal podľa portálu ByvanieHrou.sk obsahovať osem vecí.
9. Voda
Odborníci odporúčajú mať v zásobe približne 3,5 litra vody na osobu denne. Treba pritom myslieť na to, že voda nie je určená len na pitie, ale poslúži aj na varenie a čiastočne aj na hygienu. Mala by byť uzavretá, skladovaná na chladnom a tmavom mieste a okrem balenej vody sa odporúča mať k dispozícii aj filtračné prostriedky alebo chemické tabletky na úpravu vody.
8. Trvanlivé potraviny
Ide najmä o suché potraviny ako sú ovsené vločky, krekry či cereálie, sušené ovocie, instantné jedlá, cestoviny, ryžu, strukoviny, sušené mlieko alebo proteínov tyčinky alebo iné výživné a ľahko prenosné jedlá. Ubezpečte sa pritom, že do balíčka vhodíte aj manuálny otvárač na konzervy, pretože ten elektrický bude v prípade výpadku elektriny zbytočný.