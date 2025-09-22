Čo mať zbalené, ak by došlo na najhoršie? Na jednu položku v batohu ľudia pravidelne zabúdajú - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Čo mať zbalené, ak by došlo na najhoršie? Na jednu položku v batohu ľudia pravidelne zabúdajú
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Juraj Šoko Tabaček a Jana Labajová.

Dali sa dokopy, aj keď sa nesmeje jeho vtipom. Šoko Tabaček je po rozvode šťastný s temperamentnou Jankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

SLEDUJE NÁS 207 318 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Čo mať zbalené, ak by došlo na najhoršie? Na jednu položku v batohu ľudia pravidelne zabúdajú

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, Wikimedia Commons/J. Tewell

Zásoby potravín a nevyhnutných pomôcok sú životne dôležité.

Situácia vo svete už dlhší čas nevyzerá práve optimisticky a médiá, autority aj ľudia v okolí nám neustále pripomínajú, že všetko môže kedykoľvek vyústiť do veľkého konfliktu. Šíriť strach je zbytočné a netreba ani podliehať panike alebo rozprávať o konci sveta. Je však životne dôležité vedieť, ako sa v prípade núdze zachovať.

Pri úvahách o krízových situáciách sú zásoby nevyhnutných vecí a potravín kľúčové. V takýchto chvíľach sa oplatí mať po ruke základný balík prežitia, ktorý by mal podľa portálu ByvanieHrou.sk obsahovať osem vecí.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

9. Voda

Odborníci odporúčajú mať v zásobe približne 3,5 litra vody na osobu denne. Treba pritom myslieť na to, že voda nie je určená len na pitie, ale poslúži aj na varenie a čiastočne aj na hygienu. Mala by byť uzavretá, skladovaná na chladnom a tmavom mieste a okrem balenej vody sa odporúča mať k dispozícii aj filtračné prostriedky alebo chemické tabletky na úpravu vody.

8. Trvanlivé potraviny

Ide najmä o suché potraviny ako sú ovsené vločky, krekry či cereálie, sušené ovocie, instantné jedlá, cestoviny, ryžu, strukoviny, sušené mlieko alebo proteínov tyčinky alebo iné výživné a ľahko prenosné jedlá. Ubezpečte sa pritom, že do balíčka vhodíte aj manuálny otvárač na konzervy, pretože ten elektrický bude v prípade výpadku elektriny zbytočný.

7. Bonus, ktorý vás udrží na nohách

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.