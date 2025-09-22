VIDEO: Odišiel na huby, no zľahla sa po ňom zem. Pri záchrane 87-ročného Jána išlo o každú minútu - Dobré noviny
Dobré noviny
VIDEO: Odišiel na huby, no zľahla sa po ňom zem. Pri záchrane 87-ročného Jána išlo o každú minútu
VIDEO: Odišiel na huby, no zľahla sa po ňom zem. Pri záchrane 87-ročného Jána išlo o každú minútu

— Foto: Polícia Slovenskej republiky

Všetci spojili sily a postarali sa o zázrak.

Keď 87-ročný Ján odišiel v stredu ráno do lesa na huby, nik netušil, že sa domov nevráti načas. Mobilný telefón si so sebou nevzal a blížiaca sa tma spolu s jeho vekom znamenali jediné – môže ísť o všetko. Každá minúta bola rozhodujúca.

Obrovská sila spolupráce

Ako uviedli policajti na sociálnej sieti, hlásenie o nezvestnom seniorovi prijali krátko pred 16:30. Do pátrania v okolí Obišoviec v okrese Košice-okolie sa okamžite zapojili desiatky ľudí – od policajtov, psovodov, pátračov a špeciálnych zložiek až po dobrovoľníkov z okolitých obcí. „Čas bol rozhodujúci,“ priznali muži zákona.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1767671960525143

Na pomoc prišli aj hasiči, členovia Pátracieho tímu Východ, starostovia okolitých dedín, ktorí vyhlásili pátranie v obecnom rozhlase, i dobrovoľníci z radov občanov. Do terénu vyrazili drony, termovízie, psovodi a nakoniec aj vrtuľník Ozbrojených síl SR typu Black Hawk Medevac.

„Táto akcia ukázala, že keď ide o záchranu života, spojíme sily všetci,“ dodali policajti.

Dobrá správa po hodinách strachu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Dobré noviny z Košíc

