VIDEO: Odišiel na huby, no zľahla sa po ňom zem. Pri záchrane 87-ročného Jána išlo o každú minútu
Všetci spojili sily a postarali sa o zázrak.
Keď 87-ročný Ján odišiel v stredu ráno do lesa na huby, nik netušil, že sa domov nevráti načas. Mobilný telefón si so sebou nevzal a blížiaca sa tma spolu s jeho vekom znamenali jediné – môže ísť o všetko. Každá minúta bola rozhodujúca.
Obrovská sila spolupráce
Ako uviedli policajti na sociálnej sieti, hlásenie o nezvestnom seniorovi prijali krátko pred 16:30. Do pátrania v okolí Obišoviec v okrese Košice-okolie sa okamžite zapojili desiatky ľudí – od policajtov, psovodov, pátračov a špeciálnych zložiek až po dobrovoľníkov z okolitých obcí. „Čas bol rozhodujúci,“ priznali muži zákona.
Na pomoc prišli aj hasiči, členovia Pátracieho tímu Východ, starostovia okolitých dedín, ktorí vyhlásili pátranie v obecnom rozhlase, i dobrovoľníci z radov občanov. Do terénu vyrazili drony, termovízie, psovodi a nakoniec aj vrtuľník Ozbrojených síl SR typu Black Hawk Medevac.
„Táto akcia ukázala, že keď ide o záchranu života, spojíme sily všetci,“ dodali policajti.