Vaše šance sú mizivé, varovali ich lekári. Malá Erika zo seriálu Sľub je pre rodičov zázrakom
Vaše šance sú mizivé, varovali ich lekári. Malá Erika zo seriálu Sľub je pre rodičov zázrakom
Vaše šance sú mizivé, varovali ich lekári. Malá Erika zo seriálu Sľub je pre rodičov zázrakom

— Foto: Promo fotografie TV Markíza (seriál Sľub)

Čakanie na zázrak trvalo dvadsať rokov.

Niektoré príbehy dokážu chytiť za srdce viac než televízny scenár. Presne taký je aj príbeh deväťročnej Nikolky Urbánkovej, ktorú diváci poznajú ako malú Eriku zo seriálu Sľub. Zatiaľ čo pred kamerami hrá dievčatko bojujúce s ťažkým osudom v rozvrátenej rodine, v skutočnosti je ona pre svojich rodičov tým najväčším darom. Je totiž dieťaťom, v ktoré po dlhých rokoch čakania už ani nedúfali.

Vymodlené dieťa

Manželom Urbánkovcom sa dlho nedarilo mať dieťa. Keď prišla Nikolka, bol to podľa mamy Martiny najšťastnejší deň ich života. „Máme iba ju,“ prezradila v rozhovore pre portál Šarm. „Po dvadsiatich rokoch manželstva, na štyridsiatku, som si darovala dcérku. Nemohli sme mať deti a naraz to prišlo,“ pokračuje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/videos/588139567308833

Lekári ju pritom varovali, že jej šance na vlastné dieťa sú mizivé. „Lekári mi v štyridsiatke po vyšetrení oznámili, že mám iba jedno percento nádeje na vlastné deti. Zrazu, mesiac nato, ako mi to povedali, som otehotnela. Vždy, keď na to spomínam, mám zimomriavky. Moja láska...“ priznáva dojatá mama.

Nebojácna od malička

V tom čase ešte ani netušili, že im doma vyrastie malá herečka, hoci Nikolka nikdy nebola hanblivé dieťa. Už od útleho veku doma zabávala ostatných a snívala o reklame či televízii. Sama raz mame povedala: „Maminka, sprav mi profil a pošli do Markízy.“ A tak aj urobila. O týždeň prišiel telefonát a pozvánka na konkurz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Zrazu, týždeň po konkurze, mi znova volajú: ‚Vybrali sme Nikolku, máte doma hviezdu.‘ Nevedela som, či mám plakať alebo sa tešiť, lebo som si nevedela predstaviť, ako to budeme zvládať,“ spomína. Hoci si nevedela predstaviť, ako zvládnu cestovanie z domu do Bratislavy, televízia im vyšla v ústrety a rodina napokon zvládla všetko skĺbiť.

Najstarší syn Kandráčovcov Ondrej oslávil 16 rokov.
Prečítajte si tiež: Chcú, aby bol čestný a držal sa pri zemi. Syn Kandráčovcov dostal od mamy na sviatok špeciálny dar od srdca

Plány do budúcnosti má iné

Článok pokračuje na ďalšej strane...

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

