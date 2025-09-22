Robí jablčník, ktorý je neviditeľný. Recept od Martiny z Pečie celé Slovensko si zamilovalo množstvo ľudí - Dobré noviny
Robí jablčník, ktorý je neviditeľný. Recept od Martiny z Pečie celé Slovensko si zamilovalo množstvo ľudí
Robí jablčník, ktorý je neviditeľný. Recept od Martiny z Pečie celé Slovensko si zamilovalo množstvo ľudí

Martina a jej koláč.
Martina a jej koláč. — Foto: Instagram/furt_v_kuchyni

Obľúbená cukrárka sa zviditeľnila v šou Pečie celé Slovensko.

Martina pred pár rokmi spolu so svojimi deťmi našla vo varení a v pečení spôsob, ako vypnúť. Predtým, ako si na sociálnych sieťach založila profil s názvom Furt v kuchyni, vôbec netušila, koľko ľudí u nej bude hľadať inšpiráciu. Do širšieho povedomia ľudí sa dostala aj vďaka účinkovaniu v šou Pečie celé Slovensko a jej tvorbu dnes sleduje viac ako 100-tisíc fanúšikov.

Chcela zabaviť deti a objavila svoju vášeň

„Všetci sme varili, deti to veľmi bavilo. Tým, že sa vtedy zapájali, vidím, aký to má efekt. Chlapci varia na internáte a spolužiaci a vychovávatelia ich chvália,“ opísala Martina Gromová v rozhovore pre Denník N a zároveň priznala, že hoci chcela svoje deti varením pôvodne len zabaviť, stala sa z toho jej veľká vášeň.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝑭𝑼𝑹𝑻 𝒗 𝒌𝒖𝒄𝒉𝒚𝒏𝒊 *𝒶𝓁𝑒 𝓇𝒶𝒹𝒶 (@furt_v_kuchyni)

V súťaži Pečie celé Slovensko skončila tesne pred bránami finále, no na varenie a pečenie nikdy nezanevrela. Receptami dnes inšpiruje iných a inak to nebolo ani v prípade špeciálneho jablkového koláča, ktorý sa takmer okamžite stal hitom.

„Volajú ho neviditeľný, pretože cesto v ňom takmer nevidno - je plný jabĺk. A keď ho ochutnáte, určite si ho zamilujete,“ napísala k svojmu receptu obľúbená cukrárka a pridala aj video, vďaka ktorému zvládne tento populárny dezert upiecť snáď každý.

Neviditeľný jablčník podľa Martiny:

