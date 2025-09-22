Jeden popoludňajší zlozvyk nás okráda o pekné sny. Vedci odhalili, kto stojí za nočnými morami
Zamerajte sa na správne načasovanie.
Obmedzili ste nedávno kofeín a máte pocit, že zažívate najživšie sny svojho života? Aj keď obmedzenie kofeínu prináša viacero výhod, napríklad belšie zuby či menej časté návštevy toalety, často sa spomína aj jedna špeciálna: objavenie sa živých snov. Nové výskumy, o ktorých píše britský portál BBC, naznačujú, čo môže mať množstvo kávy spoločné s extrémne živými snami a nočnými morami.
Poobedňajší zlozvyk
Kofeín je stimulant, ktorý nás udržiava bdelých a pozorných. Funguje tak, že blokuje chemickú látku v mozgu nazývanú adenozín. Ten sa počas dňa hromadí a do večera jeho nahromadenie prispieva k pocitu ospalosti. Počas spánku sa adenozín odbúrava a ráno by sme sa mali prebúdzať svieži, pripravení na ďalší cyklus jeho hromadenia. Keď ho však kofeín potlačí, únava sa prejaví až neskôr a zaspávanie je zložitejšie.
Polčas rozpadu kofeínu je približne tri až šesť hodín, čo znamená, že aj po tomto čase je polovica prijatého kofeínu stále v tele a ovplyvňuje adenozín. Preto môže pitie kávy či energetických nápojov popoludní alebo večer mnohým ľuďom sťažiť zaspávanie. Ak si dáme šálku kávy neskoro popoludní, ľahko sa stane, že večer budeme dlho hľadieť do stropu. Okrem toho kofeín narúša najhlbšiu časť spánku, ktorá je pre naše telo najregeneračnejšia.
Hoci priamo o súvislosti medzi kofeínom a živými snami zatiaľ veľa výskumov neexistuje, vedci vedia, že kvalita spánku a snívanie idú ruka v ruke. Ľudia opakovane v prieskumoch uvádzajú to isté: keď znížia kofeín, v priebehu pár nocí začnú mať sny, ktoré sú živšie, detailnejšie alebo zvláštnejšie. Aj keď zníženie kofeínu priamo nespôsobuje živé sny, existuje vierohodné vysvetlenie. Keďže kofeín skracuje spánok a zvyšuje nočné prebúdzanie, jeho obmedzenie umožní telu „zregenerovať sa“. Viac spánku znamená aj viac REM spánku.
Čo sú živé sny?
Živé sny sú také, ktoré pôsobia reálne. Sú detailné, jasné, plné intenzívnych obrazov a emócií, a často si ich pamätáme aj dlho po prebudení. REM spánok je tiež fáza, z ktorej sa najčastejšie prebúdzame – a keď sa prebudíme práve v REM, sny si lepšie zapamätáme, lebo sú ešte „čerstvé“.
Na druhej strane – nadmerné pitie kávy vedie k skrátenému a prerušovanému povrchnejšiemu spánku, čo môže viesť k nepríjemným snom alebo nočným morám.
Správne načasovanie
Obmedzenie kofeínu teda môže viesť k väčšiemu množstvu REM spánku, čo znamená viac snov a väčšiu šancu si ich pamätať. Znamená to však, že by ste mali vylúčiť kofeín? Rozhodne nie. Je to celé o správnom načasovaní.