Učiteľka Baška búra stereotypy: Nie je všetko o vzhľade. Neviem si predstaviť, že by som robila inú prácu
Učiteľka Baška búra stereotypy: Nie je všetko o vzhľade. Neviem si predstaviť, že by som robila inú prácu

Učiteľka a vychovávateľka Barbora.
Učiteľka a vychovávateľka Barbora.

Radšej budem každý deň počúvať detské problémy ako robiť niekomu nechty, vraví.

„Možno vo svojej práci nezarobím milióny, ale viem, že som takto šťastná,“ vraví Barbora, ktorá búra všetky stereotypy o slovenskom školstve. Nie je to typická pani učiteľka s vlasmi zviazanými do drdolu a okuliarmi na nose – jej rockový vzhľad prekvapil žiakov aj rodičov. Napriek tomu si okamžite získala ich rešpekt a srdcia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radšej v škole ako v kancelárii

Ako prezradila Baška pre portál Emefka, k učiteľstvu ju priviedla jej babička, ktorá bola tiež učiteľkou. „Vždy hovorila, že raz pôjdem v jej šľapajach – a aj keď sa toho nedožila, verím, že by bola hrdá. A úprimne? Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné. S deťmi je to síce niekedy chaos, ale presne taký, aký mám rada. Úplne som sa v tom našla,“ uviedla Barbora, ktorú k profesii učiteľky kedysi lákala aj predstava večných letných prázdnin. Hoci dnes vie tvrdú realitu, že ako učiteľka si na toto obdobie musí čerpať dovolenku, výber svojej profesie neoľutovala.

Prečítajte si tiež: Jednu vec pri žiakoch vytrvalo odmieta. Oceňovaná učiteľka Miriam vie, čo deti potrebujú k úspechu

„Absolútne si neviem seba predstaviť, ako robím inú prácu. Radšej budem každý deň počúvať detské problémy ako robiť niekomu nechty, denne počúvať, čo odo mňa ľudia chcú alebo sedieť celý deň v kancelárii. Aj keď občas by som home office (prácu z domu) brala,“ napísala na sociálnych sieťach 24-ročná učiteľka, ktorá má za sebou svoj prvý rok za katedrou a v septembri odštartovala ten druhý.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mala strach

„Môj prvý rok som mala prvákov – a aktuálne s nimi pokračujem v druhom ročníku. Momentálne však pracujem ako vychovávateľka, čo beriem ako veľkú výhodu. Aspoň si môžem postupne vyskúšať všetko – materskú školu už mám za sebou, teraz základná a popritom externe študujem vysokú, aby som raz mohla učiť úplne naplno,“ vysvetlila pre Emefka Barbora, ktorá na prvý pohľad nevyzerá ako tradičná učiteľka. Jej rockový vzhľad prekvapil žiakov aj ich rodičov, no zachovali sa k nej ukážkovo.

