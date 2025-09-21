Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží
Bodaj by to bolo také ľahké, aby sme sa len rozišli. Bohužiaľ to také ľahké nie je, hovorí otvorene.
„Bude sa odkrývať pravda,“ povedala len nedávno na sociálnych sieťach modelka Broňa Gregušová, ktorá sa do povedomia dostala aj ako partnerka známeho herca Maria Cimarra. Svojich fanúšikov teraz prekvapila otvorenou spoveďou. Ich príbeh sa začal ako romantický film, no teraz je všetko inak – a Broňa verí, že každý koniec môže byť zároveň začiatkom niečoho nového a pekného.
Sny o rozprávkovej svadbe
Finalistka Miss Slovensko a hviezda telenoviel sa spoznali nečakane na pláži v Miami. Ako Mario Cimarro kedysi priznal pre Dobré rádio, Slovenku stretol po „mnohých a mnohých rokoch pokusov a omylov“. Nikdy vraj nezabudne, ako uvidel na pláži nádhernú ženu.
„Mala pauzu v robote a na bicykli si robila selfíčka. Povedal som si: ‚Ach bože, poď jej niečo povedať‘. Odhodlal som sa, prišiel som k nej a oslovil som ju. ‚Ahoj, ja som fakt dobrý fotograf! Ak mi dovolíš, spraviť ti fotku, určite nebudeš ľutovať.‘ Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa mi podlomili nohy. Vybral som telefón a ukázal som jej niektoré fotografie, ktoré som vytvoril. Ona si ich pozrela a povedala: ‚Tebe to skutočne ide. Ok, môžeš ma odfotiť.‘ Potom sme si vymenili čísla, začali si písať... až kým som ju jedného dňa neprekvapil tým, že som prišiel za ňou na Slovensko,“ zaspomínal si herec, ktorého si Slováci pamätajú najmä z telenovely Skrytá vášeň.
Ešte v roku 2023 v rozhovore pre Dobré rádio hovoril, že chce mať so svojou partnerkou a matkou svojej dcérky rozprávkovú svadbu. „Svadba bude. Mojím snom vždy bolo, aby som si Broňu zobral v Benátkach,“ vravel herec, ktorý nikdy nedal najavo, že by to v ich vzťahu škrípalo. O to viac teraz prekvapila samotná modelka, ktorá priznala, že s Mariom už netvoria pár a že je to v ich prípade oveľa komplikovanejšie.
Instagram verzus realita
„Môžete zdieľať krásne video, no nebudete zdieľať to, čo sa deje v pozadí. Prečo? Lebo za každým pozadím je realita – a tá je veľmi smutná,“ uviedla na sociálnych sieťach Broňa, ktorá teraz na platenej platforme HeroHero prezradila oveľa viac. Nejde totiž o klasický rozchod, ale rovno o komplikovaný rozvod.