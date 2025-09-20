Z vdovského hrbu bolí hlava a ťažšie dýchame. Fyzioterapeutka Dominika ukázala dva triky, ako naňho
Máte migrény? Možno za to môže práve vdovský hrb.
Možno ste si všimli malý hrbolček na prechode medzi krkom a chrbtom, ktorý sa časom zvykne zvýrazniť. Ľudovo sa mu hovorí vdovský hrb a hoci názov znie prísne, nejde o nič nebezpečné – no vie potrápiť nielen vzhľadovo, ale aj zdravotne. Dobrá správa je, že sa s ním dá pracovať. Fyzioterapeutka Dominika Vlčková z IntimFyzio sa na sociálnych sieťach podelila o dva triky, ktoré vám pomôžu.
Migrény a problémy s dýchaním
„Jedná sa o nahromadenie podkožného tuku v dôsledku preťaženia prechodovej oblasti medzi hrudnou a krčnou chrbticou,“ povedala o vdovskom hrbe Vlčková. „Prečo vzniká? Najčastejšie sa jedná o kombináciu zlého držania tela, dlhého sedenia pri počítači alebo oslabenia medzilopatkových svalov,“ vysvetlila. Iní experti dodávajú, že hrb môže vznikať aj pri hormonálnych zmenách, častejšie u žien po 40. roku života.
„Ak sa zanedbá, spôsobuje bolesti hlavy a krku a dokonca môže spôsobiť aj problémy s dýchaním,“ vysvetlila expertka Vlčková. Medzi možné zdravotné komplikácie patria migrény, pretože napätie v horných svaloch chrbta a krku môže vyvolať takzvané cervikogénne bolesti hlavy a za problémy s dýchaním zase môžu skrátené prsné svaly a hrbenie, čo znižuje kapacitu pľúc. Experti upozorňujú, že pri dlhodobom zanedbaní sa môže vyvinúť výraznejšia kyfóza, teda zakrivenie chrbtice dozadu či posun stavcov.
Vyskúšajte doma
„Dobrá správa je, že sa dá zlepšiť,“ uviedla fyzioterapeutka Dominika Vlčková, ktorá ukázala dva cviky, ktoré zvládnete jednoducho aj doma.