Z vdovského hrbu bolí hlava a ťažšie dýchame. Fyzioterapeutka Dominika ukázala dva triky, ako naňho
Z vdovského hrbu bolí hlava a ťažšie dýchame. Fyzioterapeutka Dominika ukázala dva triky, ako naňho

Ilustračný obrázok / Fyzioterapeutka Dominika Vlčková
Ilustračný obrázok / Fyzioterapeutka Dominika Vlčková — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Instagram - @intimfyzio

Máte migrény? Možno za to môže práve vdovský hrb.

Možno ste si všimli malý hrbolček na prechode medzi krkom a chrbtom, ktorý sa časom zvykne zvýrazniť. Ľudovo sa mu hovorí vdovský hrb a hoci názov znie prísne, nejde o nič nebezpečné – no vie potrápiť nielen vzhľadovo, ale aj zdravotne. Dobrá správa je, že sa s ním dá pracovať. Fyzioterapeutka Dominika Vlčková z IntimFyzio sa na sociálnych sieťach podelila o dva triky, ktoré vám pomôžu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa IntimFyzio (@intimfyzio)

Migrény a problémy s dýchaním

„Jedná sa o nahromadenie podkožného tuku v dôsledku preťaženia prechodovej oblasti medzi hrudnou a krčnou chrbticou,“ povedala o vdovskom hrbe Vlčková. „Prečo vzniká? Najčastejšie sa jedná o kombináciu zlého držania tela, dlhého sedenia pri počítači alebo oslabenia medzilopatkových svalov,“ vysvetlila. Iní experti dodávajú, že hrb môže vznikať aj pri hormonálnych zmenách, častejšie u žien po 40. roku života.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Ak toto zvládate bez bolesti, podľa fyzioterapeutov starnete zdravo. Cviky ukážu pravdu už po tridsiatke

„Ak sa zanedbá, spôsobuje bolesti hlavy a krku a dokonca môže spôsobiť aj problémy s dýchaním,“ vysvetlila expertka Vlčková. Medzi možné zdravotné komplikácie patria migrény, pretože napätie v horných svaloch chrbta a krku môže vyvolať takzvané cervikogénne bolesti hlavy a za problémy s dýchaním zase môžu skrátené prsné svaly a hrbenie, čo znižuje kapacitu pľúc. Experti upozorňujú, že pri dlhodobom zanedbaní sa môže vyvinúť výraznejšia kyfóza, teda zakrivenie chrbtice dozadu či posun stavcov.

Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Vyskúšajte doma

„Dobrá správa je, že sa dá zlepšiť,“ uviedla fyzioterapeutka Dominika Vlčková, ktorá ukázala dva cviky, ktoré zvládnete jednoducho aj doma.

