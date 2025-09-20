Keď fanúšičke zlyhalo srdiečko, prišla za ňou. Speváčka Sima urobila pre Zarku gesto plné sily a nádeje
Pri stretnutí plakali aj sestričky.
„Každá radosť, ktorú dokážeme urobiť pre nášho pacienta, je obrovskou podporou a pohladením jeho ubolenej duše,“ napísali z bratislavského detského kardiocentra. Práve tam leží aj 11-ročná Zara – talentovaná hip-hopová tanečníčka, ktorej len pred pár týždňami zlyhalo srdiečko. V nemocnici však našla aj veľkú dávku lásky, nádeje a úsmevu, a to všetko vďaka nečakanej návšteve speváčky Simy.
„Nenatáčam a nepridávam na siete takéto veci, pretože chránim súkromie detí, za ktorými chodím. Ale keď to jej mamina dala na storky, tak prezdieľam. Dnes som bola pozrieť moju skoro 11-ročnú fanúšičku. Ešte teraz v lete bola na mojom koncerte v Leviciach. Tanečníčka, ktorá bola zdravá, no dnes čaká na transplantáciu srdiečka,“ napísala na sociálne siete speváčka, ktorá zverejnila silné video. Na ňom bolo vidieť dojatú Zarku, ktorá Simu dlho objímala.
„Najprv slzy šťastia a radosti, ktoré aj medzi sestričkami nenechali ani jedno oko suché. A potom nemiznúci úsmev na tváričke malej hip-hopovej tanečnice, ktorej pred pár týždňami zlyhalo srdiečko,“ opísalo atmosféru kardiocentrum, kde Zarke zachraňujú život.
Speváčka Sima jej pri svojej návšteve darovala okrem povzbudenia aj niečo veľmi symbolické – dar, ktorý si Zara navždy zapamätá a ktorý sa pre ňu stal znakom odvahy a sily.