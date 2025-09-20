Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť
Možno mnohým z nás otvoríš oči, píšu fanúšikovia.
„Ahojte všetci. Nebudem vám klamať – nie je to tak, že by sa nič nestalo. Udialo sa veľa vecí. Chcem vám len povedať, že Instagram vs. realita sú dve úplne odlišné veci,“ povedala otvorene na sociálnych sieťach slovenská modelka Broňa Gregušová, ktorá priznala, že neprežíva jednoduché obdobie. Ku svojim fanúšikom chce byť úprimná a tí sa domnievajú, že všetko súvisí s jej partnerom a známym hercom Mariom Cimarrom.
Čo je za oponou
Len nedávno na Instagrame prezradila, že sa vracia na Slovensko, pretože za veľkou mlákou bola na všetko sama. „Keď som s ňou (dcérou), tak cez celý deň mi je dosť zaťažko aj niekedy uvariť, lebo ona chce, aby som šla tam a tam a hrať sa... To je v poriadku lebo nemá takú tú pozornosť, ktorú by potrebovala a ktorú by jej možno dali kamaráti. Keby som bola na Slovensku, tak mám tam tisíc päťsto kamarátiek, ktoré majú deti a mala by už od detstva takto kamarátky. Bohužiaľ, tu to tak nefunguje, preto by som sa chcela vrátiť na nejakú dobu na Slovensko,“ vysvetlila Broňa Gregušová, ktorá sa vtedy o možnej kríze so svojím partnerom nevyjadrila, no neskôr priznala, že nie je všetko v poriadku.
„Môžete zdieľať krásne video, ale neukážete, čo je za oponou. Prečo? Pretože za oponou je realita a tá je veľmi smutná,“ vyjadrila sa a fanúšikovia ihneď začali skloňovať slovo rozchod.
S pravdou von
So svojím partnerom Mariom Cimarrom dlhšie nezverejnila žiadnu fotografiu a nakoniec ho na sociálnych sieťach prestala aj sledovať. Rovnako sa zdá, že herec chýbal aj na nedávnej oslave tretích narodenín ich dcérky. Špekulácie teraz podporilo nové video, v ktorom Broňa otvorene hovorí, že ide s pravdou von.