VIDEO: Prekonala rekord a dobehla si po medailu! Fantastická Emma Zapletalová ohúrila na MS v atletike
Bronz vybojovala fantastickým finišom.
Slovensko má prvú medailu z Majstrovstiev sveta v atletike po desiatich rokoch. Senzačne sa o ňu postarala Emma Zapletalová, ktorá si v Tokiu vo finále 400 m prekážok dobehla skvelým finišom po bronz.
Zapletalová svojím výkonom prekonala slovenský rekord, ktorý má po novom hodnotu rovných 53 sekúnd. Na druhom mieste skončila Jasmine Jonesová z USA, zlato si vybojovala favoritka Femke Bolová z Holandska časom 51,54.
Zapletalová štartovala v druhej dráhe, ktorá je považovaná za najmenej výhodnú, a dlho to vyzeralo, že bude finišovať tesne za medailovými pozíciami. V záverečnej rovinke sa však vypla k neuveriteľnému výkonu a dokázala za prepracovať na tretiu priečku.
Ako priblížil Slovenský atletický zväz, dvadsaťpäťročná rodáčka z Nitry potvrdila tabuľkovú pozíciu druhej najlepšej Európanky a v ére samostatnosti získala pre našu krajinu piaty cenný kov z MS, štvrtý s bronzovým leskom.