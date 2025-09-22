Na mužovi ju najviac hnevá jedna vec. Zuzana Kovačič Hanzelová pochopila, že mamy to majú s deťmi ťažšie - Dobré noviny
Na mužovi ju najviac hnevá jedna vec. Zuzana Kovačič Hanzelová pochopila, že mamy to majú s deťmi ťažšie
Na mužovi ju najviac hnevá jedna vec. Zuzana Kovačič Hanzelová pochopila, že mamy to majú s deťmi ťažšie

— Foto: Reprofoto Instagram @zuzanahanzelova

Novinárka v podcaste Mama Gang prezradila, čo robila, aby sa hneď v úvode materstva nezbláznila.

Dcérka Mila im robí radosť už takmer rok, začiatky v úlohe matky však boli pre Zuzanu Kovačič Hanzelovú poriadne ťažké. Ako s odstupom času priznala v podcaste Mama Gang, po pôrode sa totiž cítila veľmi osamelo. Čo robila, aby sa nezbláznila, a čo ju hnevá v súvislosti s jej partnerom Michalom Kovačičom a starostlivosťou o dcérku? Úprimné slová známej novinárky vás možno prekvapia.

Krutá samota

Ako prezradila, po narodení dcérky ju najviac zo všetkého zožierala samota. Na svoj stav si však našla rýchlu pomoc. „Striedalo sa u nás nakoniec veľa ľudí. Všetci hovoria, že šestonedelie, neviem čo... Aj môj muž mi hovoril, že by sme bábätko nemali nikomu vystavovať. Ja som mu povedala: pozri sa, buď sa zbláznim, alebo ho vystavovať budeme,“ poznamenala rázne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Kovacic Hanzelova (@zuzanahanzelova)

Štadión ľudí domov síce nevolala, širšie okolie však malo dvere otvorené. „Každý deň som tu mala buď moju rodinu alebo sestru, kamošky a robila som to cielene, aby som sa nezbláznila. To ale vôbec neznamenalo, že som sa aj tak necítila sama,“ vyznala sa Zuzana a trochu sa posťažovala aj na manžela Michala.

Zuzana Kovačič Hanzelová a Michal Kovačič s dcérkou.
Prečítajte si tiež: Nech je rovnako silná ako rodičia, prajú im ľudia. Kovačičovci sa dočkali dievčatka s krásnym menom

Malá Mia je totiž naviazaná najmä na ňu. Z vlastnej skúsenosti sa domnieva, že matky to majú v prvých mesiacoch pri deťoch oveľa ťažšie než otcovia. Najviac zo všetkého ju hnevá konkrétna vec.

Je to celá operácia

