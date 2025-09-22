Na mužovi ju najviac hnevá jedna vec. Zuzana Kovačič Hanzelová pochopila, že mamy to majú s deťmi ťažšie
Novinárka v podcaste Mama Gang prezradila, čo robila, aby sa hneď v úvode materstva nezbláznila.
Dcérka Mila im robí radosť už takmer rok, začiatky v úlohe matky však boli pre Zuzanu Kovačič Hanzelovú poriadne ťažké. Ako s odstupom času priznala v podcaste Mama Gang, po pôrode sa totiž cítila veľmi osamelo. Čo robila, aby sa nezbláznila, a čo ju hnevá v súvislosti s jej partnerom Michalom Kovačičom a starostlivosťou o dcérku? Úprimné slová známej novinárky vás možno prekvapia.
Krutá samota
Ako prezradila, po narodení dcérky ju najviac zo všetkého zožierala samota. Na svoj stav si však našla rýchlu pomoc. „Striedalo sa u nás nakoniec veľa ľudí. Všetci hovoria, že šestonedelie, neviem čo... Aj môj muž mi hovoril, že by sme bábätko nemali nikomu vystavovať. Ja som mu povedala: pozri sa, buď sa zbláznim, alebo ho vystavovať budeme,“ poznamenala rázne.
Štadión ľudí domov síce nevolala, širšie okolie však malo dvere otvorené. „Každý deň som tu mala buď moju rodinu alebo sestru, kamošky a robila som to cielene, aby som sa nezbláznila. To ale vôbec neznamenalo, že som sa aj tak necítila sama,“ vyznala sa Zuzana a trochu sa posťažovala aj na manžela Michala.
Malá Mia je totiž naviazaná najmä na ňu. Z vlastnej skúsenosti sa domnieva, že matky to majú v prvých mesiacoch pri deťoch oveľa ťažšie než otcovia. Najviac zo všetkého ju hnevá konkrétna vec.