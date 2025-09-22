Väzenský vyjednávač Peter vie, ako spoznať manipulátora. Jeden zlý vzorec sa učíme aj od rodičov
Podelil sa aj o päť krokov, ako sa manipulátorovi vzoprieť.
„Nie každý manipulátor je toxický človek, ale každý toxický človek vie byť manipulatívny. Manipulácia je často len taktika, naučený vzorec správania,“ uviedol v podcaste Liečivé psychológ a väzenský vyjednávač Peter Sunyík, ktorý po rokoch praxe vie, ako v bežnom živote spoznáte manipulátora a ako sa brániť.
Ak ma miluješ...
„Manipulatívne správanie nie vždy, ale často vzniká v detstve pri výchove,“ povedal Peter Sunyík s odkazom na rodičov, ktorí nepovedia svoje očakávania alebo priania a potom svoje sklamania pretočia na to, že ich ten druhý nemiluje.
„Ak ma miluješ, tak by si to predsa mal vedieť a toto sa deje stokrát za deň na rôznych úrovniach,“ pokračoval expert. Deti sa od takýchto rodičov naučia, že nemusia hovoriť o svojich pocitoch, očakávaniach, ale toho druhého majú vytrestať. „Tá logika v partnerskom vzťahu je potom taká, že keďže si to neuhádol, tak ma nemiluješ a keďže ma nemiluješ, ja si vypýtam nejakú náhradu. To je krásny príklad citovej manipulácie, ktorá je naučená ako vzorec,“ vysvetlil Sunyík, podľa ktorého sa dá takéto manipulatívne správanie v terapii odstrániť, no človek na tom musí vedome pracovať.
Pekný „kukuč“
Manipulátorov a klamárov sa naučil veľmi efektívne rozpoznávať počas 12 rokov praxe vo väznici, kde pracoval ako väzenský vyjednávač. „Manipulatívni ľudia sa napríklad veľmi často odkláňajú od témy, používajú veľa vaty, aby tá pozornosť nebola úplne na nich. Odvádzajú pozornosť,“ uviedol jeden zo znakov, ku ktorému patrí aj to, že manipulátori sú komunikačne zdatní.
„Používajú lichôtky, aby si získali priazeň. Keď prišiel za mnou väzeň s tým, že aký som dobrý a aký mám pekný kukuč, hneď mi blikali všetky kontrolky,“ spomínal na znaky, ktoré ako párový terapeut vidí aj v partnerských vzťahoch. Ten najhlavnejší znak, že máte do činenia s manipulátorom, pocítite najmä v sebe.