Jej prvé kroky vždy smerovali do kuchyne. Bývalý kráľovský komorník prezradil, aká je Kate mimo kamier
Vidieť ich starnúť je zvláštne, zamýšľa sa bývalý komorník.
Ľudia ich poznajú z oficiálnych vystúpení, ceremónií či fotografií, kde pôsobia bezchybne a profesionálne. No ako sa správa princezná z Walesu vtedy, keď okolo nie sú kamery ani zástupy ľudí? Odpoveď priniesol muž, ktorý s kráľovskou rodinou strávil roky – Grat Harrold, bývalý komorník kráľa Karola.
Skromná a priateľská?
Grant Harrold pracoval pre kráľa Karola od roku 2004 do 2011. Ako pripomenul denník Mirror, počas tohto obdobia stretol všetkých členov kráľovskej rodiny vrátane Kate. Podľa jeho slov sa manželka princa Williama ani v súkromí nelíši od obrazu, ktorý pozná verejnosť.
„Je veľmi milá a pohodová. Čo vidíte, to s ňou aj zažijete, má milý spôsob vystupovania. Je tiež trochu taká vtipkárka, vyniká zmyslom pre humor a má v sebe niečo zvláštne,“ priblížil Harrold.
Ako dodal, princezná sa „nikdy nepovažovala za lepšiu, ako sú ostatní“ a jej prístup k zamestnancom bol vždy výnimočný. „Keď prišla do Highgrove, zamierila do kuchyne a rozprávala sa s nami. Vždy, keď zavítala do domu, najprv zašla za nami, čo bolo od nej celkom milé. Je veľmi skromná, a to sa mi na nej páčilo,“ spomína komorník.