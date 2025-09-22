Obyčajná injekcia zmenila jej život na utrpenie. Vďaka nám môže pani Zdenka získať späť život bez bolestí
Nikdy by ju ani nenapadlo, že bude musieť prosiť o pomoc.
Život pani Zdenky sa pred dvomi rokmi obrátil naruby. Do mája 2022 bola zdravá, sebestačná a lekárov navštevovala iba zriedka. Netušila, že jedna obyčajná preventívna prehliadka a vnútrosvalová injekcia proti tetanu spôsobia zlom, ktorý ju pripraví o zdravie, silu aj možnosť normálne fungovať.
Lieky už neprinášajú úľavu
Najskôr sa objavilo búšenie srdca a intenzívne bolesti v oblasti ramena, šije a hrudníka. Spočiatku verila, že ide len o prechodný problém, no zdravotné ťažkosti sa časom rozšírili do celého tela. Pridali sa závraty, migrény, chronická únava a ďalšie neurologické problémy. Zdenka zrazu nedokázala viesť svoj bežný život. Pre bolesti a slabosť väčšinu času leží, nie je schopná pracovať a lieky jej neprinášajú úľavu.
Po mnohých vyšetreniach sa v jednej špecializovanej neurologickej ambulancii konečne objavila nádej. Lekári jej odporučili absolvovať detailné laboratórne testy v zahraničí, ktoré by mohli objasniť príčinu zdravotných problémov. Na základe výsledkov je možné podstúpiť liečbu pomocou tzv. chelačných infúzií – tie dokážu z tela odstrániť škodlivé látky, ktoré jej spôsobujú bolesti a závraty. Podľa odborníkov je to cesta, ktorá by jej mohla priniesť skutočnú úľavu.
Sama to už nezvládne
Problémom je však financovanie. Zdenka žije sama, bez pomoci rodiny, a pre zdravotné problémy nie je schopná pracovať. Cena zahraničných testov a následnej detoxikačnej liečby sa pohybuje okolo 3000 eur. Ide o výdavok, ktorý si v súčasnosti nemôže dovoliť. Aj preto sa rozhodla požiadať o pomoc širokú verejnosť prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, kde je jej výzva „Pomoc pani Zdenke absolvovať účinnú liečbu a zbaviť sa bolestí a závratov“ riadne zaregistrovaná.