Ľudia si mysleli, že je nešťastná krava. Victoria Beckham v novom dokumente ukazuje inú tvár
Nikdy nezabudla, odkiaľ prišla.
„Ľudia si mysleli, že som tá nešťastná krava, ktorá sa nikdy neusmieva,“ priznala v pripravovanom dokumente Victoria Beckham. Novinka, ktorá vyjde na Netflixe, sľubuje intímny a úprimný pohľad na život bývalej Spice Girl, módnej návrhárky a podnikateľky. Po nedávnom filme o jej manželovi Davidovi Beckhamovi chce Victoria ukázať svoj autentickejší obraz – obraz ženy, ktorá musela čeliť nielen obrovskej kritike, ale aj obrovským dlhom.
Strata v miliónoch
Najprv sa stala jednou z najväčších popových ikon sveta, potom spolu s manželom, futbalovou hviezdou, získali status „power couple“ a zároveň pomohli zakotviť termín WAG (wives and girlfriends – manželky a priateľky športovcov) v kultúrnom povedomí. Napriek tomu, keď sa v roku 2008 pretransformovala na módnu návrhárku, v niektorých kruhoch nad ňou ohŕňali nosmi.
„Nikto si to neuvedomuje viac než ja,“ priznala pre magazín ELLE Victoria Beckham. Jej značka je po 17 rokoch stále na scéne, no teraz otvorene priznáva, že sa so svojou firmou ocitla na dne. „Mali sme milióny v červených číslach,“ prezradila v traileri. Kým ostatní jej vraj vôbec neverili, jeden človek vždy stál po jej boku – manžel David.
Zmenili sa
„Veril vo mňa, keď veľa ľudí neverilo. Investoval do mňa. Niekedy som bola terčom posmechu, ľudia nebrali môj biznis vážne, ale on vo mňa vždy veril,“ uviedla podnikateľka a priznala, že manžel zachránil jej biznis. „To nebol názor, to boli fakty,“ vysvetlila pre ELLE Victoria, ktorá je s Davidom 28 rokov a otvorene povedala, ako je možné, že sú stále spolu.