Mama jej ponúkla úplatok, aby prestala hrať na husle. Skromnej dievčine rodičia vštepili to najdôležitejšie
Jej mama vyrastala v obrovskej chudobe a za to, že odišla, ju známa dievčina dodnes obdivuje.
Hoci vyrastala v skromných podmienkach, jej detstvo bolo plné smiechu a radosti. Milovala vystupovanie pred ľuďmi, dokázala tancovať celé hodiny a roky sa učila hrať na husle. Posledný zo spomínaných koníčkov jej však nikdy veľmi nešiel a keď už s ňou aj mama strácala trpezlivosť, ponúkla jej peniaze len za to, aby konečne prestala.
Dievčinu z fotografie na vysokej škole prekvapilo, keď jej začali hovoriť, aká je pekná. Jej mama totiž krásu nikdy nepovažovala za niečo dôležité a hoci sa to niektorým môže zdať čudné, ona je jej za to vďačná. Hodnoty, ktoré jej rodičia vštepovali už od útleho detstva, ju totiž udržali pri zemi aj po tom, ako ju spoznal celý svet.