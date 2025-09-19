Hlupák, ale musíme mu odpustiť. Masarykove posledné slová ukrývali šokujúce hodnotenie známeho Slováka - Dobré noviny
Dobré noviny
Hlupák, ale musíme mu odpustiť. Masarykove posledné slová ukrývali šokujúce hodnotenie známeho Slováka
Hlupák, ale musíme mu odpustiť. Masarykove posledné slová ukrývali šokujúce hodnotenie známeho Slováka

Odtajnená obálka / Portrét Tomáša Garrigua Masaryka
Odtajnená obálka / Portrét Tomáša Garrigua Masaryka — Foto: Národní archiv; Wikimedia commons

Posledné prezidentove slová zostali ukryté 88 rokov. 

„Alice Masaryková podľa starého zvyku dokorán otvorila okno pri lôžku, na ktorom spočívalo telo nebožtíka. Bol koniec. Ako prvý predstúpil pred novinárov so správou o otcovej smrti Jan Masaryk – mimochodom, práve v ten deň mal päťdesiate prvé narodeniny,“ opísal pre ČT24 chvíle bezprostredne po úmrtí Tomáša Garrigua Masaryka historik a archívár Jiří Křesťan. Len niekoľko dní pred Masarykovou smrťou mal údajne vzniknúť list, ktorého obsah nikto nepoznal. Až doteraz. Tajomná obálka prežila druhú svetovú vojnu aj 40 rokov trvajúcu komunistickú nadvládu, precestovala polovicu západnej Európy a až teraz, takmer 100 rokov od prezidentovej smrti, historici odtajnili posledné Masarykove slová.

Devastujúca mŕtvica

Masaryk bol prezidentom štyrikrát, no po roku 1934 sa jeho zdravie začalo výrazne zhoršovať. Po sérii mozgových príhod mal problémy s pohybom, pamäťou i rečou. V decembri 1935 abdikoval a zvyšok života prežil v ústraní, kde však naďalej prijímal návštevy a priateľov, živo s nimi diskutoval a spomínal a pokiaľ mu to zdravie dovolilo, zúčastňoval sa aj niektorých oficiálnych štátnych akcií a osláv. Definitívny zlom prišiel začiatkom septembra 1937 – bývalý prezident utrpel záchvat mŕtvice a novinári denne prinášali správy o jeho zdravotnom stave.

Tomáš Garrigue Masaryk v Topoľčiankach / Tomáš Garrigue Masaryk
Prečítajte si tiež: Zvykol vravieť, že miluje Slovensko. Tatíček Masaryk sa najradšej vracal na jedno miesto v srdci Tekova

„V piatok 3. septembra bol chorý celý deň pri jasnom vedomí, vnímal svoje okolie, reagoval na otázky; tiež hovoril a zreteľnými slovami vyjadroval svoje priania. Hovoril tiež počas všetkých nasledujúcich dní,“ opísal vo svojich spomienkach pracovník Československej tlačovej kancelárie Augustin Novák, ktorý bol vtedy priamo v Lánoch. Práve v tomto období zlepšenia, počas niekoľkých dní, ktoré zostávali do jeho smrti – 14. septembra 1937 – pravdepodobne aj nadiktoval doposiaľ neznámy text svojmu synovi Janovi.

„Tomáš Garrigue Masaryk zrejme v septembri 1937 nemohol nadiktovať svojmu synovi Janovi súvislú závet či odkaz národu. Na to bol dopad mŕtvice príliš devastujúci. Mohol sa však pokúsiť aspoň útržkovito odkázať svojmu synovi niečo, čo v tej chvíli považoval za dôležité. Mohlo sa to stať niekedy medzi 3. – alebo skôr 5. – a 11. septembrom,“ vysvetlil pre ČT24 historik Křesťan. Keď prvý československý prezident skonal, obálku s jeho možno poslednými slovami si nechal u seba syn Jan, ktorý s ním prežil druhú svetovú vojnu aj povojnové nepokoje. Po jeho tragickej smrti v roku 1948 sa dokument dostal k jeho tajomníkovi Antonínovi Sumovi. Ten ho zachránil pred komunistickým režimom a s pomocou spolupracovníkov ho poslal do exilu.

Škandalózne tajomstvo

Obálka prežila cestu cez hranice, utečenecký tábor v Nemecku, roky v Británii i vo Francúzsku. Až po roku 1989 sa vrátila späť do Česka. Antonín Sum ju mal pri sebe až do roku 2005. Vtedy ju odovzdal historikovi Jiřímu Křesťanovi s tým, že obsah čítal, veľmi ho znepokojil a po dohode s Masarykovými vnučkami ju zapečatil na ďalších 20 rokov. Na obálke je dodnes jeho pečať s poznámkou „do roku 2025“. Obsah týchto slov však dodnes nikto zo žijúcich ľudí nepoznal a mnohí špekulovali o tom, či Masaryk na smrteľnej posteli nechcel odhaliť nejaké škandalózne tajomstvo.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

