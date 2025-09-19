Myslela si, že ju podvádza a chcela sa rozviesť. Manželka Brucea Willisa v jednom momente všetko pochopila - Dobré noviny
Myslela si, že ju podvádza a chcela sa rozviesť. Manželka Brucea Willisa v jednom momente všetko pochopila
Myslela si, že ju podvádza a chcela sa rozviesť. Manželka Brucea Willisa v jednom momente všetko pochopila

— Foto: Instagram @emmahemingwillis

Zvláštne správanie jej manžela ju desilo.

Už dva roky rodina Brucea Willisa nežije ničím iným. Hercov boj s frontotemporálnou demenciou sa stal súčasťou ich každodennosti a rodinu ešte viac zomkol. Jeho manželka Emma však s odstupom času priznala, že krátko pred zistením diagnózy mohlo byť všetko inak a ona zvažovala krajnú možnosť. Bruce totiž začal zabúdať, správal sa zvláštne a ona mala pocit, že už to nie je ten muž, ktorého si vzala.

Manželstvo, ktoré sa rozpadalo?

Emma Hemingová Willisová sa vo svojej novej knihe Neočakávaná cesta: Hľadanie sily, nádeje a seba samého na ceste starostlivosti priznala, že chvíľu pred diagnózou mala pocit, že ich láska neprežije. „V skutočnosti som v jednom momente zvažovala podanie žiadosti o rozvod so svojím manželom. Mala som pocit, akoby sa mi rozpadalo manželstvo,“ povedala Emma úprimne pre Vanity Fair.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

S Bruceom Willisom sa zosobášila v roku 2009 a spolu vychovávajú dve dcéry – trinásťročnú Mabel a jedenásťročnú Evelyn. Ich vzťah nazývala „romantickým, krásnym príbehom“, no všetko sa začalo meniť, keď sa hercovo správanie stalo nepochopiteľným. „Čo sa deje? Toto nie je ten človek, ktorého som si vzala. Niečo tu jednoducho nie je v poriadku,“ spomínala.

Zmätok a hľadanie viny

Znepokojovali ju jeho výpadky pamäti a zmätenosť, ktoré spočiatku nedokázala vysvetliť. „Nebol to jednoducho Bruce, nebol to ten muž, ktorého som si vzala. Bolo to, akoby som sa zobudila s niekým iným,“ priznala otvorene. Dokonca si myslela, že ju možno podvádza.

Emma Heming Willis / Demi Moore a Bruce Willis
Demi Moore a Bruce Willis
Prečítajte si tiež: Zbavila sa ho, kritizujú ženu Brucea Willisa. Demi Moore pre ňu v silnom rozhovore urobila krásne gesto

Vinu často hádzala aj na seba. „Myslela som, že robím v našom manželstve niečo zle, že už to skrátka nefunguje kvôli mne,“ zamýšľala sa.

Nový druh spojenia

