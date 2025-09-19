Vtipný trik starých rodičov vie ušetriť peniaze v ťažkých časoch. Finančný samuraj ma 7 rád, ako vyžiť - Dobré noviny
Vtipný trik starých rodičov vie ušetriť peniaze v ťažkých časoch. Finančný samuraj ma 7 rád, ako vyžiť
Vtipný trik starých rodičov vie ušetriť peniaze v ťažkých časoch. Finančný samuraj ma 7 rád, ako vyžiť

— Foto: Unsplash/Towfiqu Barbhuiya, Matthew Lancaster

Držte sa nasledovných rád a už viac nebudete živoriť od výplaty k výplate.

„Čím viac zjednodušíte svoj finančný život, tým ľahšie mu budete dominovať,“ píše na svojej stránke bloger s príhodnou prezývkou Finančný samuraj. „Z tohto konceptu som za niekoľko rokov urobil pilier svojho finančného života,“ pokračuje a súčasne všetkých varuje – je to totiž podľa jeho slov návykové. Dobrých návykov však nikdy nie je dosť, tak sa poďme pozrieť na jeho rady – niektoré naozaj stojí za to vyskúšať.

Foto: Unsplash/Sandy Millar

1. Zamerajte sa len na jeden finančný cieľ. „Priemerný človek sa zvyčajne snaží uhrať viacero vecí naraz: splácanie pôžičiek, budovanie finančnej rezervy, sporenie na dôchodok, depozit na auto, školu, svadbu, deti a podobne….uff,“ vymenúva bloger. „Namiesto toho sa snažte svoje zanietenie zamerať na jeden jediný cieľ. Ak sa usilujete útočiť na dlhy, útočte na dlhy. Ak sporíte na depozit, začnite zhromažďovať peniaze naň. Určite si priority a budujte na zotrvačnosti. Keď zdoláte jeden cieľ, presuňte pozornosť na druhý.“

2. Konsolidujte účty. „Naozaj pochybujem o tom, že potrebujete 2 sporiace účty, 4 bežné účty a 3 účty na dôchodok. Potom niet divu, že ľudia sa v sledovaní svojich financií strácajú. Nechajte si z každej kategórie len jeden typ účtu,“ radí Samuraj.

3. Zrušte kreditné karty. „Áno, dobre ste počuli, povedal som zrušte. A keď to urobíte, rovnako spáľte akékoľvek dôkazy, že tie karty niekedy existovali (samozrejme najekologickejším spôsobom). Znížite tak riziko ukradnutia vašej identity. Okrem iného to tiež bude pre vás znamenať menej účtov, o ktoré sa treba starať, menej rôznych poplatkov, čistejší prehľad na vašom úverovom výpise. Je to už viac ako rok, čo som zrušil kreditné karty a môj výpis z úverového registra je na tom úžasne,“ pochvaľuje si bloger, podľa ktorého môžu k šetreniu prispieť aj niektoré naoko zastarané a miestami vtipné metódy, ktoré často využívali práve naši dedkovia a babky. Netreba sa im však brániť, sú totiž naozaj účinné a do praxe ich zavediete raz-dva.

