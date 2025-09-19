Keď jej mlátili brata, bránila ho vlastným telom. Spravodlivá dievčina odmalička bojovala za slabších
Spolužiakom nosila do školy cukríky a všetkých pozývala na kávu z automatu.
Vyrastala v dome bez toalety a bez vody, no s hospodárskym dvorom plným zvierat. Dievčina z fotografie odmalička bránila slabších, v škole sa zastávala každého, komu ostatní robili zle a aby ochránila brata, doma radšej okúsila otcovu tvrdú ruku. Z malej bojovníčky za spravodlivosť napokon vyrástla známa osobnosť, ktorú dnes na Slovensku a v Česku pozná každý. A ako sa smeje, vraj sa vôbec nezmenila.