Tajomstvo kvalitného milovania? 81-ročný profesor lásky tvrdí, že partnera sa stačí opýtať jednu otázku
Posilnilo to náš vzťah, povedali ľudia, ktorí dali na jeho radu.
Chcete mať skvelý sex? Renomovaný odborník na ľudskú sexualitu, profesor William Yarber, v rozhovore pre CNN vysvetlil, že tajomstvo dobrého milovania v skutočnosti nie je žiadne tajomstvo. Podľa jeho slov sa stačí partnera opýtať iba jednu otázku.
Sila vzťahu
William Yarber vychádza nielen z výskumov, ale aj zo svojich vlastných skúseností. V roku 2000 sa oženil so stredoškolskou učiteľkou angličtiny Margaret, s ktorou žil 17 rokov. Ako pár podľa jeho slov prežívali veľmi silnú emocionálnu intimitu. „V tom bola skutočná sila nášho vzťahu,“ vysvetlil v rozhovore pre CNN Yarber, ktorý s láskou spomína, ako s manželkou radi chodili do divadla a do kina.
Rozviedli sa v roku 2017 po tom, čo chcela jeho manželka viac nezávislosti, no on ju vraj miloval až do jej smrti v roku 2021. „Stále som ju ľúbil. Nehľadal som si nikoho iného,“ vraví profesor, ktorý sa napriek všetkému považuje za veľkého optimistu, ktorý sa usilovne stará o svoje fyzické a duševné zdravie a verí, že aj v jeho 81 rokoch ešte naňho čaká láska. A chce vraj viac ako len spoločnosť – dúfa, že nájde partnerku, ktorá bude nadšená budovať si spolu dynamické puto, ktoré zahŕňa náklonnosť a vzájomnú príťažlivosť.
Jedna otázka
Yarber súhlasí s väčšinou starších dospelých, ktorí vo výskumoch tvrdia, že sex je dôležitou súčasťou romantického vzťahu v každom veku. A tajomstvo dobrého sexu? To sa podľa jeho slov skrýva v jedinej otázke.