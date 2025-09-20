Tajomstvo kvalitného milovania? 81-ročný profesor lásky tvrdí, že partnera sa stačí opýtať jednu otázku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Tajomstvo kvalitného milovania? 81-ročný profesor lásky tvrdí, že partnera sa stačí opýtať jednu otázku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

SLEDUJE NÁS 207 323 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tajomstvo kvalitného milovania? 81-ročný profesor lásky tvrdí, že partnera sa stačí opýtať jednu otázku

Profesor William Yarber / Ilustračná fotografia
Profesor William Yarber / Ilustračná fotografia — Foto: Indiana University; Freepik

Posilnilo to náš vzťah, povedali ľudia, ktorí dali na jeho radu.

Chcete mať skvelý sex? Renomovaný odborník na ľudskú sexualitu, profesor William Yarber, v rozhovore pre CNN vysvetlil, že tajomstvo dobrého milovania v skutočnosti nie je žiadne tajomstvo. Podľa jeho slov sa stačí partnera opýtať iba jednu otázku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/cnninternational/posts/pfbid0erYBRnbKTxGnaFFLq8yVT4bEbjBPwTzSFpQzZRMV5TgA6ZS4mS179sxsvLt9iwpzl

Sila vzťahu

William Yarber vychádza nielen z výskumov, ale aj zo svojich vlastných skúseností. V roku 2000 sa oženil so stredoškolskou učiteľkou angličtiny Margaret, s ktorou žil 17 rokov. Ako pár podľa jeho slov prežívali veľmi silnú emocionálnu intimitu. „V tom bola skutočná sila nášho vzťahu,“ vysvetlil v rozhovore pre CNN Yarber, ktorý s láskou spomína, ako s manželkou radi chodili do divadla a do kina.

Ilustračné fotografie.
Prečítajte si tiež: Koľkokrát za mesiac by ste mali mať sex, ak máte 20, 30 či 50 rokov? Obrovský výskum poriadne prekvapil

Rozviedli sa v roku 2017 po tom, čo chcela jeho manželka viac nezávislosti, no on ju vraj miloval až do jej smrti v roku 2021. „Stále som ju ľúbil. Nehľadal som si nikoho iného,“ vraví profesor, ktorý sa napriek všetkému považuje za veľkého optimistu, ktorý sa usilovne stará o svoje fyzické a duševné zdravie a verí, že aj v jeho 81 rokoch ešte naňho čaká láska. A chce vraj viac ako len spoločnosť – dúfa, že nájde partnerku, ktorá bude nadšená budovať si spolu dynamické puto, ktoré zahŕňa náklonnosť a vzájomnú príťažlivosť.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Jedna otázka

Yarber súhlasí s väčšinou starších dospelých, ktorí vo výskumoch tvrdia, že sex je dôležitou súčasťou romantického vzťahu v každom veku. A tajomstvo dobrého sexu? To sa podľa jeho slov skrýva v jedinej otázke.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.