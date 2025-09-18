Prišlo jej zle a takmer skolabovala. Renáta Názlerová otvorene prehovorila o boji so zdravím a vyčerpaním - Dobré noviny
Prišlo jej zle a takmer skolabovala. Renáta Názlerová otvorene prehovorila o boji so zdravím a vyčerpaním
Ilustračný obrázok.

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Ilustračný obrázok

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Markéta Konvičková.

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Ilustračný obrázok.

Ilustračná fotografia.

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Ilustračný obrázok.

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

— Foto: Instagram @renata_nazlerova

Zdravotné problémy ju skúšajú už niekoľko mesiacov.

Na nakrúcaní obľúbenej šou Bez servítky sa divákom naskytol pohľad, pri ktorom tuhla krv v žilách. Renáta Názlerová, dlhoročná tvár televíznych obrazoviek, počas nakrúcania pocítila vážnu nevoľnosť a takmer skolabovala. Sympatická brunetka pre Nový Čas otvorene prehovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju sprevádzajú už dlhé mesiace.

Dráma pred kamerami

„Pani Renáte Názlerovej prišlo počas nakrúcania Bez servítky nevoľno, cítila sa slabá, na odpadnutie, na čo ihneď upozornila štáb. Zbledla, okamžite si musela sadnúť a dokonca sa zdalo, že bude potrebné zavolať rýchlu zdravotnú pomoc. Našťastie sa jej po chvíli polepšilo,“ opísala dramatický moment PR manažérka TV JOJ Veronika Hubinská a situáciu potvrdila aj samotná Názlerová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Prišlo mi zle. Bola som veľmi vyčerpaná po predchádzajúcom dni, keď som niekoľko hodín stála, a mala som bolesti. Tá kombinácia ma zložilaSpravil sa mi nejaký zápal, noha mi opuchla a je to veľmi bolestivé. Chladím si to. Zvažovali sme, či vôbec sériu dotočím,“ dodala s tým, že po žltačke, ktorú prekonala v júni, má stále oslabenú pečeň a dlhodobo zápasí aj s problémami so štítnou žľazou.

Sila pokračovať

