Manželke sľúbil, že syna s autizmom nedá do ústavu. Petra nezlomili ani amoky, pred ktorými sa musí skryť
Úplne otvorene poviem, že som nebol dobrý človek, priznáva otec.
Život rodiny Jochecovcov sa zo dňa na deň prevrátil naruby. Po smrti milujúcej manželky Soni zostal otec Petr sám na dve deti – na syna Petra, ktorý žije s vážnou formou autizmu, a na dcérku Vanessu, ktorá vie, aké je to byť na druhej koľaji. O statočnom otcovi teraz vychádza nový dokumentárny film „Co s Péťou?“, ktorý vás rozhodne nenechá chladnými.
Tvrdá realita
„Náš vymodlený syn Péťa sa narodil, keď som mala 36 rokov, a bol to krásny, zdravý chlapček. Boli sme nesmierne šťastní a s manželom sme si užívali dar byť rodičmi. Okolo ôsmeho mesiaca sa na Péťovi začalo pomaly ukazovať, že je vo všetkých činnostiach pomalší a chýba mu očný kontakt,“ vravela v minulosti pre portál Dobrý skutek Soňa Jochecová. Ich synček málo spával, stále kričal, nereagoval na ľudí ani na hračky. Detská lekárka vtedy prvýkrát vyslovila podozrenie na autizmus, ktorý bol pre Soňu a Petra úplne neznámym pojmom.
„V jeho dvoch rokoch sme dobrovoľne absolvovali pobyt na psychiatrickej klinike v Prahe Motole, aby sme získali presnú diagnózu. Bohužiaľ, bola tvrdá – išlo o detský autizmus s mentálnym postihnutím a ADHD. Náš život sa zmenil o 180 stupňov a trvalo veľmi dlho, kým sme sa s týmto postihnutím dokázali aspoň trochu zmieriť,“ hovorila otvorene mama Soňa a priznala, že odvtedy nastali pre rodinu tvrdé časy.
Kočovný život
„Bývali sme s manželom v panelovom dome a keďže sa nájomníci sťažovali na Péťove hlučné stavy, museli sme sa stále sťahovať. Bolo to veľmi ťažké, pretože sa nám narodila ešte zdravá dcérka Vanesska, ktorá musela tento kočovný život absolvovať s nami. Peťka nikde nechceli prijať do škôlky, všade im prekážal jeho krik, diagnóza a postupne aj ťažké stavy spojené s agresivitou a sebapoškodzovaním,“ priznala statočná mama. Rodina sa nakoniec presťahovala do domu Soniných rodičov, kde sa posledné roky starala nielen o chorého syna, ale aj o svoju ležiacu mamu.
Ak chcete rodine pomôcť, môžete tak urobiť cez oficiálnu zbierku na tomto odkaze.
„Péťa je vysoký 180 cm a váži 145 kg. Keď má svoje záchvaty, čo je minimálne dvakrát denne, máme čo robiť, aby sme neutrpeli úraz my alebo on. Útočí obrovskou silou a je mu jedno, koho bije, kope alebo čo ničí. Vtedy je jednoducho ‚mimo‘,“ vravela otvorene Soňa, ktorá za žiadnych okolností nechcela dať syna ani mamičku do ústavnej starostlivosti.
„To predsa človek nemôže zvládnuť sám,“ vraveli z pomocnej organizácie YeahCoach po návšteve rodiny a ich slová sa nakoniec stali skutočnosťou. Pani Soňa náhle zomrela a všetko zostalo na pleciach jej manžela Petra.