Uprostred námestia ležal kôň a ľudia neverili vlastným očiam. Nezvyčajnú výzvu zvládli hasiči s prehľadom
Hasiči z Košíc ukázali, že sú pripravení aj na takéto prípady.
Cesta cez námestie mala trvať pár minút, namiesto toho sa z neho stala pasca, z ktorej sa sám dostať nedokázal. Keď sa kôň v Moldave nad Bodvou nečakane pošmykol a zvalil sa na zem, majitelia vedeli, že je zle.
Hoci zvieratá v podobných situáciách často panikária, tentokrát bol kôň úplne bezmocný – uviazol na zemi a bol neschopný zdvihnúť sa. Rozbehla sa preto raritná záchranná akcia.
Netradičný zásah
Ako informovali košickí hasiči na sociálnej sieti, netradičné hlásenie dostali krátko po deviatej hodine rannej a hoci sú väčšinou zvyknutí čeliť požiarom či dopravným nehodám, nezaváhali. K približne 600 kilogramov vážiacemu koňovi na Námestí Ľ. Štúra v Moldave okamžite vyslali štvorčlennú posádku s ťažkou technikou.
Po príchode na miesto začali hasiči spolu s majiteľkou koordinovať náročnú akciu, aby mohli zviera rýchlo, no najmä bezpečne dostať späť na nohy. „Za pomoci špeciálnych popruhov a hydraulického ramena z vozidla sa podarilo zviera postupne zodvihnúť a dostať späť na nohy,“ uviedol Hasičský a záchranný zbor.