Aby prežili, po škole chodil na šichty do továrne. Chlapec bez domova sa preslávil, lebo zariskoval
Zistil, že môže zlyhať aj pri tom, čo vôbec nechce robiť, tak radšej zariskoval.
Narodil sa v malom mestečku a keď mal 12 rokov, jeho detstvo sa dramaticky zmenilo. Otec chlapca z fotografie prišiel o prácu a celá jeho rodina sa zo dňa na deň ocitla na ulici. Nemali domov, prespávali v dodávke a aby vyžili, museli pracovať aj deti.
Mladík po celom dni strávenom v škole utekal do továrne na výrobu pneumatík, kde robil strážnika a ďalších osem hodín pracoval. Podmienky boli drsné, no aj napriek tomu sa mu podarilo objaviť svoju vášeň. Z chlapca bez domova napokon vyrástol herec, ktorý už nikdy netrel núdzu a to vďaka tomu, že na sebe tvrdo pracoval.