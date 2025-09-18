Je krásne, bezpečné a podceňované. Holanďan Luke preskúmal Slovensko a prišiel k jednoznačnému záveru
Holanďan o Slovensku hovorí ako o jednej z najpodceňovanejších krajín.
V zhone každodenných povinností často zabúdame na to, čo máme priamo pred očami. Aj preto pôsobí osviežujúco, keď našu krajinu pochvália ľudia zo zahraničia. Cestovateľ Luke Patrick, známy na Instagrame ako @lukepatrickh, patrí k tým, ktorí Slovensko objavili, preskúmali a opakovane ho označujú za skrytý poklad Európy.
Mladý Holanďan sa označuje za „experta na Európu“ a cestovanie je jeho vášňou. Spoznal už mnohé krajiny, no Slovensko ho zaujalo natoľko, že sa sem vracia opakovane. Navštívil Bratislavu, Košice, Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu či Poprad a prirodzene nevynechal ani Tatry, ktoré sú preňho jedným z najväčších lákadiel.
Bezpečné a krásne
„Slovensko som navštívil už niekoľkokrát a stále dochádzam k rovnakým záverom. Je to krásne, bezpečné a veľmi podceňované miesto na dovolenku,“ napísal vo svojom príspevku na sociálnej sieti.
Je podľa neho nepochopiteľné, že o Slovensku sa medzi cestovateľmi hovorí tak málo. „Nikdy som vo svojom okolí nepočul, že by niekto povedal: idem na dovolenku na Slovensko. Je to pre mňa prekvapivé a trochu smiešne,“ dodal otvorene.