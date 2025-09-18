Je krásne, bezpečné a podceňované. Holanďan Luke preskúmal Slovensko a prišiel k jednoznačnému záveru - Dobré noviny
Je krásne, bezpečné a podceňované. Holanďan Luke preskúmal Slovensko a prišiel k jednoznačnému záveru
Je krásne, bezpečné a podceňované. Holanďan Luke preskúmal Slovensko a prišiel k jednoznačnému záveru

Holanďan o Slovensku hovorí ako o jednej z najpodceňovanejších krajín.

V zhone každodenných povinností často zabúdame na to, čo máme priamo pred očami. Aj preto pôsobí osviežujúco, keď našu krajinu pochvália ľudia zo zahraničia. Cestovateľ Luke Patrick, známy na Instagrame ako @lukepatrickh, patrí k tým, ktorí Slovensko objavili, preskúmali a opakovane ho označujú za skrytý poklad Európy.

Mladý Holanďan sa označuje za „experta na Európu“ a cestovanie je jeho vášňou. Spoznal už mnohé krajiny, no Slovensko ho zaujalo natoľko, že sa sem vracia opakovane. Navštívil Bratislavu, Košice, Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu či Poprad a prirodzene nevynechal ani Tatry, ktoré sú preňho jedným z najväčších lákadiel.

Bezpečné a krásne

„Slovensko som navštívil už niekoľkokrát a stále dochádzam k rovnakým záverom. Je to krásne, bezpečné a veľmi podceňované miesto na dovolenku,napísal vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je podľa neho nepochopiteľné, že o Slovensku sa medzi cestovateľmi hovorí tak málo. „Nikdy som vo svojom okolí nepočul, že by niekto povedal: idem na dovolenku na Slovensko. Je to pre mňa prekvapivé a trochu smiešne,“ dodal otvorene.

Našiel u nás oveľa viac

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.