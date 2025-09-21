Myslela si, že zomrie, dnes má telo dvadsiatničky. 53-ročná lekárka vie, čo musíte zmeniť vo svojom živote
Je dôkazom, že nikdy nie je neskoro začať sa o seba starať.
Doktorka Alka Patelová hovorí, že si prešla peklom. Väčšinu svojho dospelého života sa hnala na hranicu vyčerpania – pracovala dlhé hodiny, jedla len občas nejaký keksík, aby úplne neodpadla, a spávala najviac štyri hodiny denne. Takýmto spôsobom žila, až kým nedostala vysoké teploty, ktoré ju priviedli do smrteľného ohrozenia. „Myslela som si, že zomriem,“ priznala pre Daily Mail lekárka, ktorej zlyhávali viaceré orgány. Keď sa vrátila domov po dlhom pobyte v nemocnici, uvedomila si, že musí svoj život radikálne zmeniť. Dnes hrdo hovorí, že má bunky dvadsiatničky.
Ako žiť dlhšie a bez bolesti
„Znie to zvláštne, ale veda dokazuje, že dokážeme svoj vek reálne znížiť,“ vysvetlila lekárka, ktorá je toho živým dôkazom. „Hoci pojem biohacking môže evokovať bohatých technologických magnátov, ktorí chcú žiť večne, mnohé techniky, ktoré dnes ako lekárka dlhovekosti učím svojich klientov, sú zadarmo, zaberú len pár minút a môžu pridať desaťročia života,“ uviedla Patelový, ktorý upozorňuje, že biologický vek nie je len číslo, ktoré by vám malo pohladkať ego.
„Je to vaša zdravotná predpoveď. Keď ho znížime, môžeme žiť dlhšie, s menšou bolesťou, s viac energiou, pohyblivosťou a s menším počtom liekov,“ vysvetlila expertka, ktorá pre Daily Mail opísala svoj denný režim, ktorý môže byť pre vás inšpiráciou.
Večer: príprava na spánok a regeneráciu
Hoci svojim pacientom radila spávať odporúčaných 7–9 hodín, sama málokedy spala viac než štyri. Pracovala ešte dlho po tom, ako zaľahli jej deti. Dnes jej večerná rutina vyzerá úplne inak:
- 21:30 – nastavenie budíka a koniec obrazoviek. Modré svetlo potláča hormón melatonín, ktorý je nevyhnutný na zaspávanie a riadi spánkový cyklus.
- S knihou v ruke si doktorka Patel ľahne do postele a o hodinu už spí, ideálne na 8 hodín. Telo má čas na opravu buniek, doplnenie energie a očistenie mozgu od toxínov.
Ráno: postupný rozbeh dňa
- Deň začína piatimi naťahovacími cvikmi, každý drží 50 sekúnd – vrátane takých, ktoré trénujú rovnováhu, napríklad státie na špičkách. „Bez ohľadu na to, aký ste zaneprázdnený, vždy si môžete nájsť tých pár sekúnd,“ vysvetlila.
- Ráno praktizuje aj „hack 1–10“: jednu minútu strávi na dennom svetle a 10 sekúnd venuje stanoveniu zámeru na daný deň Pomáha to motivácii, zmyslu života.
- Potom si dá prvé tri dúšky vody – a každých 30 minút počas dňa pije opäť. Dehydratácia sa spája s vyšším rizikom predčasnej smrti.
- Prvé jedlo má až okolo 10:00. Svoje stravovanie obmedzuje na 8-hodinové okno, aby podporila autofágiu – prirodzený proces opravy buniek.