Obrátené rezne Viki z MasterChefa urobia z obyčajného obeda zážitok
Obrátené rezne Viki z MasterChefa urobia z obyčajného obeda zážitok
Ilustračný obrázok.

Obaľuje ich až tesne pred smažením. Obrátené rezne Viki z MasterChefa urobia z obyčajného obeda zážitok

Viki a jej rezne naopak.
Viki a jej rezne naopak. — Foto: Instagram/viktorie_hrazdilkova

Zabudnite na klasiku, toto jedlo vám prevráti čas obeda hore nohami. sľubuje Viki.

Tradičné rezne, medzi nimi aj slávny Wiener Schnitzel, majú u nás korene v 19. storočí. Podľa jednej z legiend obľúbený recept do Viedne priniesol maršal Josef Radecký a hoci niektorí historici túto verziu príbehu spochybňujú, nič to nemení na tom, že sa stali obľúbenou pochúťkou mnohých milovníkov dobrého jedla.

Sú stálicou v domácnostiach aj v reštauráciách

„Viedenský rezeň mal naozaj vtipnú cestu. Španieli ho prebrali od Maurov a odtiaľ sa dostal do talianskeho Milána. Ochutnal ho maršal Radecký, keď v roku 1848 potláčal v Taliansku povstanie, a recept opísal v liste Františkovi Jozefovi. Mimochodom, nevymysleli ho ani Mauri, prevzali ho z Byzancie, kde si vysoko cenili zlatú farbu vysmaženého trojobalu,“ vysvetlil pre Denník N Vladimír Tomčík, ktorý sa dlhodobo venuje histórii a gastronómii Bratislavy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Waldviertlerhof (@waldviertlerhof_wien)

Dnes už existuje mnoho variantov od klasického rezňa v trojobale až po moderné obrátené verzie, ktoré dodávajú tradičnej pochúťke šmrnc. Či už sa podávajú so zemiakovým pyré, s ryžou, s omáčkou alebo bez nej, ostávajú stálicami v domácnostiach aj v reštauráciách a dôkazom je aj tip od kuchárky Viki, ktorú fanúšikovia poznajú z relácie MasterChef.

Ilustračná fotografia / Hana Gregorová
Počas sviatkov nemôžu chýbať ani vylepšené rezne. Hana Gregorová ich pripravuje unikátnym spôsobom

„Zabudnite na klasiku, pretože tieto rezne naopak s pučenými zemiakmi vám prevrátia obed hore nohami,“ sľubuje vo svojom videorecepte vášnivá kuchárka. Príprava známej delikatesy v jej podaní vyzerá tak jednoducho, že inšpirovala aj tých, ktorí s varením nemajú veľa skúseností.

Rezne naopak podľa Viki z MasterChefa:

