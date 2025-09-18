Obaľuje ich až tesne pred smažením. Obrátené rezne Viki z MasterChefa urobia z obyčajného obeda zážitok
Zabudnite na klasiku, toto jedlo vám prevráti čas obeda hore nohami. sľubuje Viki.
Tradičné rezne, medzi nimi aj slávny Wiener Schnitzel, majú u nás korene v 19. storočí. Podľa jednej z legiend obľúbený recept do Viedne priniesol maršal Josef Radecký a hoci niektorí historici túto verziu príbehu spochybňujú, nič to nemení na tom, že sa stali obľúbenou pochúťkou mnohých milovníkov dobrého jedla.
Sú stálicou v domácnostiach aj v reštauráciách
„Viedenský rezeň mal naozaj vtipnú cestu. Španieli ho prebrali od Maurov a odtiaľ sa dostal do talianskeho Milána. Ochutnal ho maršal Radecký, keď v roku 1848 potláčal v Taliansku povstanie, a recept opísal v liste Františkovi Jozefovi. Mimochodom, nevymysleli ho ani Mauri, prevzali ho z Byzancie, kde si vysoko cenili zlatú farbu vysmaženého trojobalu,“ vysvetlil pre Denník N Vladimír Tomčík, ktorý sa dlhodobo venuje histórii a gastronómii Bratislavy.
Dnes už existuje mnoho variantov od klasického rezňa v trojobale až po moderné obrátené verzie, ktoré dodávajú tradičnej pochúťke šmrnc. Či už sa podávajú so zemiakovým pyré, s ryžou, s omáčkou alebo bez nej, ostávajú stálicami v domácnostiach aj v reštauráciách a dôkazom je aj tip od kuchárky Viki, ktorú fanúšikovia poznajú z relácie MasterChef.
„Zabudnite na klasiku, pretože tieto rezne naopak s pučenými zemiakmi vám prevrátia obed hore nohami,“ sľubuje vo svojom videorecepte vášnivá kuchárka. Príprava známej delikatesy v jej podaní vyzerá tak jednoducho, že inšpirovala aj tých, ktorí s varením nemajú veľa skúseností.