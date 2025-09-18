Spálenina, smejú sa jej. Superstaristka Konvičková statočne bojuje so vzácnym onkologickým ochorením
Aj keby som bola zelená, hlavné je, že som šťastná, že žijem, hovorí speváčka.
„Hrá sa na plantážneho černocha alebo na čierneho rytiera? Spálenina level milión.“ To je len niekoľko krutých komentárov, ktoré si superstaristka Markéta Konvičková prečítala na svojich sociálnych sieťach. Speváčka otvorene priznala, že sa zmenila na nepoznanie, no nie preto, že by prehnane navštevovala solárium. Už šesť rokov bojuje so vzácnym onkologickým ochorením.
Nedá sa to vyliečiť
„Už šesť rokov sa liečim so zriedkavým onkologickým ochorením, som často v narkózach, pod rôznymi zákrokmi, liečbou a neviem čím všetkým. Občas sa mi stane, že opuchnem, prídem o vlasy, mám tmavšiu pleť,“ vysvetlila v príspevku na Instagrame. V období, keď ochorenie pred verejnosťou tajila, jej zase ľudia písali, že je opuchnutá alkoholička, pritom opuchnuté telo mala pre karcinoid, druh nádoru, ktorý sa nedá vyliečiť – dá sa iba zastaviť jeho rast a šírenie.
„Pravidelne chodím na hormonálne injekcie, mám tabletky a, bohužiaľ, zatiaľ to nejde nijako zmazať. V nemocniciach som častejšie ako doma. Dôležité ale je, že sa cítim dobre, liečba mi pomáha plnohodnotne žiť a fungovať,“ vysvetlila pre Blesk speváčka, ktorá sa podľa vlastných slov cíti oveľa lepšie, ako vyzerá. „Riešili sme, že som viac hnedá, teraz som trochu chudšia,“ uviedla Markéta, ktorá si už z nenávistných komentárov nerobí ťažkú hlavu.
Aj keby bola zelená
„Nebolo celkom namieste, že som zažívala rôzne druhy nenávisti a podobné veci. Hovorím, že keď som ja v poriadku, dnes mi nemôžu ublížiť, a aj keby som bola zelená, hlavné je, že som šťastná, že žijem a je mi jedno, aká verzia seba samej som! Som šťastná a vďačná a užívam si život,“ povedala. Obrovskú oporu má vo svojom partnerovi Reném, ktorý sa jej v rozhovore ukážkovo zastal.