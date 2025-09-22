Dali sa dokopy, aj keď sa nesmeje jeho vtipom. Šoko Tabaček je po rozvode šťastný s temperamentnou Jankou
Pri nej vraj nemá čas rozmýšľať nad somarinami.
„Dalo by sa povedať, že po nedostavanom diaľničnom objazde je Šoko druhou najväčšou tragédiou, ktorá postihla Žilinu,“ smial sa komik Tomáš Hudák, keď žartoval na účet známeho kolegu Juraja Tabačka, ktorému ľudia nepovedia inak ako Šoko. Obľúbený komik, herec a moderátor zahviezdil na pódiách aj pred kamerami a šťastie sa naňho po rozpade manželstva usmialo aj v súkromí. Niekoľko rokov tvorí pár s herečkou Janou Labajovou, ktorá si ho podľa jeho slov „zobrala do opatery“ aj napriek tomu, že sa vôbec nesmeje jeho vtipom.
Tretie meno
Keď si spomenie na svoje detstvo, zdá sa mu, ako keby to bola príjemná prechádzka ružovou záhradou. „Prežil som sídliskové detstvo. Kamaráti, ktorý podľa dohodnutého signálu pod oknom pískajú, či idem von. Keď mi volali na pevnú linku, že či k ním nevybehnem, veľa deciek nevedelo, že sa volám Juraj. Vedeli iba prezývku Šoko,“ spomínal pre Žilinský Večerník Juraj, ktorého aj rodičia od detstva volali Šoko. Prezývku získal už ako malý, keď ho mama kočíkovala v bugine a jedna pani na ulici sa ho spýtala, ako sa volá. Vtedy vydal zo seba zvuk, ktorý sa podobal slovu „šoko“.
„Ja som si dlho myslel, že je to moje tretie meno. Aj v žiackej knižke som si písal, že Juraj Šoko Tabaček,“ smial sa rodený Žilinčan, ktorý chcel byť ako dieťa lesníkom. Myslel si totiž, že úlohou lesníka je celý deň sa len prechádzať lesom a nevedel si predstaviť nič krajšie. Nakoniec skončil na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, aby išiel v šľapajach svojho otca, ktorý pracoval ako dopravný inžinier.
Hercom vďaka klamstvu
„Žiaľ, až neskôr som si uvedomil, že to nie je cesta, po ktorej chcem ísť. Čím ďalej, tým viac som inkriminoval k herectvu. Prihlásil som sa na Akadémiu umení v Banskej Bystrici na herectvo,“ spomínal Šoko, ktorého tam prijali aj napriek tomu, že z deviatich textov vedel len jeden jediný.
Vymyslel si výhovorku, že bol na infekčnom oddelení s vážnou chorobou a nemyslel si, že prijímacie skúšky vôbec stihne. „Nechajte ho, dobre to hrá, chlapec,“ povedal herec Jozef Adamovič, ktorý bol v komisii a Šokovi dal šancu. Hoci školu nedokončil, humor, improvizácia a hranie sa stali jeho živobytím. V tanečnom divadle Alternatív nakoniec spoznal aj svoju budúcu manželku, psychologičku Klaudiu. „Od začiatku som bol zaujímavý objekt,“ smial sa Šoko.