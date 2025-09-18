Bolelo ju celé telo a ona pochopila, čo musí urobiť. Žena schudla 97 kilogramov vďaka trom pravidlám - Dobré noviny
Bolelo ju celé telo a ona pochopila, čo musí urobiť. Žena schudla 97 kilogramov vďaka trom pravidlám
Ilustračný obrázok.

Ilustračný obrázok

Bolelo ju celé telo a ona pochopila, čo musí urobiť. Žena schudla 97 kilogramov vďaka trom pravidlám

Leah Hope.
Leah Hope. — Foto: TikTok/leahhopehealth, Instagram/leahhopehealth

Chudla prirodzene a celý čas myslela na vlastné zdravie.

Pohár trpezlivosti jej pretiekol, keď sa namiesto prechádzky po Disneylande musela posadiť na lavičku a osamote čakať na svojich blízkych. Američanka Leah Hope vtedy vážila približne 180 kilogramov, pri každom kroku ju bolelo celé telo a povedala si, že takto už ďalej žiť nechce.

„Väčšinu dňa som strávila sama a sestra s rodinou si medzitým užívala atrakcie. V ten deň som odtiaľ odišla s tým, že to nie je život, aký chcem žiť a ak v tomto budem pokračovať, nič sa nezmení,“ vysvetlila odhodlaná žena pre ABC News a to, čo si zaumienila, aj splnila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Leah Hope | Health Transformation Coach (@leahhopehealth)

Chudla prirodzene a postupne

Nadváhu mala Leah takmer celý život a akosi sa zmierila s nepohodlím, ktoré so sebou prinášala. Tentokrát to však so zmenou myslela vážne a hneď na nej aj začala pracovať. Začiatok bol pomalý, každý deň si do jedálnička pridala jednu výživnú potravinu a až potom prišli krátke, desaťminútové prechádzky, ktoré postupne predlžovala.

Zapisovala si, čo jedla a krok za krokom sa dopracovala až k pravidelnému cvičeniu. „Pomohlo mi, že som chudla prirodzene. Sústredila som sa na to, aby som sa uzdravila najmä zvnútra a nehovorím len o hormónoch a o orgánoch, ale aj o psychike. Jednoducho som chcela zmeniť celý životný štýl,“ vysvetlila Leah.

@leahhopehealth March 15, 2022 was the day that inspired me to change everything. It wasn’t about not being able to enjoy a day at Disneyland, it was about having to miss out on fully experiencing this day with my nephew. Being an aunt has been one of the greatest joys in my life. And this was the day I realized I couldn’t be the type of aunt I wanted to be because I couldn’t be a present one. I didn’t have the energy, endurance and health to be available for my nephew. He had to settle for less of me so that I could continue living a life that was familiar to me. I didn’t want to stay stuck in a life where a day at a theme park was a miserable day for me simply because of my limited physical ability. I wanted to be free to do what I wanted to do without worrying about if my body could handle it. I wanted to choose what my life would look like rather than having my body and health choose for me. I wanted to truly live rather than just exist. I wanted to become the version of me I dreamed about rather than just dreaming. If there is anything in your life that is holding you back from living up to your potential and the vision you have for your future… it’s not too late to start! You haven’t wasted too much time. You are worth investing in. You are resilient. You are strong. You are capable. You deserve to live a life that makes you feel proud, inspired, hopeful, confident, free, joyful and alive! In the past 3 years, I’ve watched what once felt impossible for me become possible. And that’s how I know it’s possible for you. 💜 #naturalweightloss #weightlossprogress #weightlosstransformation #rockbottom ♬ Soft and minimal instrumental music(1259336) - MaxRecStudio

Dávala si pozor na 3 veci

Svoju zmenu začala zdieľať aj na sociálnych sieťach, podarilo sa jej zhodiť cez 90 kilogramov a jej tipy pre zdravší život dnes sledujú tisíce ľudí.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

