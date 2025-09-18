Bolelo ju celé telo a ona pochopila, čo musí urobiť. Žena schudla 97 kilogramov vďaka trom pravidlám
Chudla prirodzene a celý čas myslela na vlastné zdravie.
Pohár trpezlivosti jej pretiekol, keď sa namiesto prechádzky po Disneylande musela posadiť na lavičku a osamote čakať na svojich blízkych. Američanka Leah Hope vtedy vážila približne 180 kilogramov, pri každom kroku ju bolelo celé telo a povedala si, že takto už ďalej žiť nechce.
„Väčšinu dňa som strávila sama a sestra s rodinou si medzitým užívala atrakcie. V ten deň som odtiaľ odišla s tým, že to nie je život, aký chcem žiť a ak v tomto budem pokračovať, nič sa nezmení,“ vysvetlila odhodlaná žena pre ABC News a to, čo si zaumienila, aj splnila.
Chudla prirodzene a postupne
Nadváhu mala Leah takmer celý život a akosi sa zmierila s nepohodlím, ktoré so sebou prinášala. Tentokrát to však so zmenou myslela vážne a hneď na nej aj začala pracovať. Začiatok bol pomalý, každý deň si do jedálnička pridala jednu výživnú potravinu a až potom prišli krátke, desaťminútové prechádzky, ktoré postupne predlžovala.
Zapisovala si, čo jedla a krok za krokom sa dopracovala až k pravidelnému cvičeniu. „Pomohlo mi, že som chudla prirodzene. Sústredila som sa na to, aby som sa uzdravila najmä zvnútra a nehovorím len o hormónoch a o orgánoch, ale aj o psychike. Jednoducho som chcela zmeniť celý životný štýl,“ vysvetlila Leah.
Dávala si pozor na 3 veci
Svoju zmenu začala zdieľať aj na sociálnych sieťach, podarilo sa jej zhodiť cez 90 kilogramov a jej tipy pre zdravší život dnes sledujú tisíce ľudí.