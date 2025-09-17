Kde všade žijú ľudia s vaším priezviskom? Táto jednoduchá mapka odhalí, kde možno máte príbuzných
Zistite, ktoré priezvisko je na Slovensku najpopulárnejšie.
Chcete vedieť, koľko je na svete ľudí s rovnakým priezviskom ako vy? V tom prípade je pre vás určený genealogický projekt Forebears. V databáze, ktorá funguje už od roku 2012 a stále je vo vývoji, si môžete pozrieť, ako často sa vaše priezvisko vyskytuje nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Berte to s rezervou
Ako upozorňuje samotný portál, databáza zhŕňala dáta z 96 zdrojov, ktorých „kvalita a obsah sa líšia“. Údaje teda treba brať s rezervou, keďže v rôznych databázach mohli byť problémy s formátovaním priezvisk, ich hláskovaním či formalitami v jednotlivých štátoch.
Aj portál Vice upozorňuje, že napríklad informácie o krajinách ako Vietnam a Guinea nie sú úplne presné. „Ak hľadáte priezviska vo Vietname, nájdete 16 priezvisk, ktoré sú vraj častejšie ako Nguyen, hoci ide o prakticky najčastejšie priezvisko v krajine – podľa niektorých odhadov by ho malo mať viac ako 40% tamojšej populácie,“ uvádza portál.
Ktoré meno je narozšírenejšie na Slovensku?
Na Slovensku sú podľa forebears.io najrozšírenejšími menami Varga a Kováč, pričom za nimi nasledujú ich ženské verzie. V top desiatke sa nachádzajú okrem toho aj mená ako Nagy, Tóth či Horváth. Celú slovenskú štatistiku si môžete pozrieť na tomto odkaze. Vaše priezvisko si môžete vyhľadať aj individuálne.
V Košickom kraji patrí medzi najrozšírenejšie mená Varga, Tóth či Nagyová, v Prešovskom zas Hudák, Sabol či Varga. Na strednom Slovensku dominujú Kováčová, Tóth a Varga, na severe to je Veselovský, Kováč a Jesenský. V Trnavskom kraji je to Nagy, Horváth a Varga, v Trenčianskom Kováč, Baláž a Bezák, v Nitrianskom Tóth, Varga a Nagy a v Bratislavskom Zeman, Wolf a Horváthová.