Kde všade žijú ľudia s vaším priezviskom? Táto jednoduchá mapka odhalí, kde možno máte príbuzných
Kde všade žijú ľudia s vaším priezviskom? Táto jednoduchá mapka odhalí, kde možno máte príbuzných
Kde všade žijú ľudia s vaším priezviskom? Táto jednoduchá mapka odhalí, kde možno máte príbuzných

Ilustračný obrázok — Foto: pexels.com/bruce mars

Zistite, ktoré priezvisko je na Slovensku najpopulárnejšie.

Chcete vedieť, koľko je na svete ľudí s rovnakým priezviskom ako vy? V tom prípade je pre vás určený genealogický projekt Forebears. V databáze, ktorá funguje už od roku 2012 a stále je vo vývoji, si môžete pozrieť, ako často sa vaše priezvisko vyskytuje nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Berte to s rezervou

Ako upozorňuje samotný portál, databáza zhŕňala dáta z 96 zdrojov, ktorých „kvalita a obsah sa líšia“. Údaje teda treba brať s rezervou, keďže v rôznych databázach mohli byť problémy s formátovaním priezvisk, ich hláskovaním či formalitami v jednotlivých štátoch.

Ilustračná snímka.
Prečítajte si tiež: Jebsa či Vzaduhladká. Toto sú Slováci s najsmiešnejšími priezviskami

Aj portál Vice upozorňuje, že napríklad informácie o krajinách ako Vietnam a Guinea nie sú úplne presné. „Ak hľadáte priezviska vo Vietname, nájdete 16 priezvisk, ktoré sú vraj častejšie ako Nguyen, hoci ide o prakticky najčastejšie priezvisko v krajine – podľa niektorých odhadov by ho malo mať viac ako 40% tamojšej populácie,“ uvádza portál.

Ktoré meno je narozšírenejšie na Slovensku?

Na Slovensku sú podľa forebears.io najrozšírenejšími menami Varga a Kováč, pričom za nimi nasledujú ich ženské verzie. V top desiatke sa nachádzajú okrem toho aj mená ako Nagy, Tóth či Horváth. Celú slovenskú štatistiku si môžete pozrieť na tomto odkaze. Vaše priezvisko si môžete vyhľadať aj individuálne.

Foto: Reprofoto forebears.io

V Košickom kraji patrí medzi najrozšírenejšie mená Varga, Tóth či Nagyová, v Prešovskom zas Hudák, Sabol či Varga. Na strednom Slovensku dominujú Kováčová, Tóth a Varga, na severe to je Veselovský, Kováč a Jesenský. V Trnavskom kraji je to Nagy, Horváth a Varga, v Trenčianskom Kováč, Baláž a Bezák, v Nitrianskom Tóth, Varga a Nagy a v Bratislavskom Zeman, Wolf a Horváthová.

Ako je to u susedov

