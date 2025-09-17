Toto je kuchárska kniha, ktorá chutí aj lieči! Recepty volajú – Zjedz ma! - Dobré noviny
Toto je kuchárska kniha, ktorá chutí aj lieči! Recepty volajú – Zjedz ma!
Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Robert Redford s druhou manželkou Sibylle.

Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Toto je kuchárska kniha, ktorá chutí aj lieči! Recepty volajú – Zjedz ma!

— Foto: Ikar

Táto kniha je o návrate k sebe.

O objavení krásy jednoduchosti, radosti z varenia a o tom, ako nás príroda vedie, keď ju necháme. Je to kniha plná chutných a liečivých receptov, na ktoré netreba veľa, no dokážu s vaším telom zázraky. Je tu novinka Zjedz ma! od bylinkárky Ivety Henzelyovej a jej dcéry Aurélie Prasličkovej.

Foto: Ikar

„Možno aj vy poznáte ten pocit – jesť rýchlo, bez vnímania chutí, a potom sa čudovať, prečo ste unavení, bez energie či rozladení. Pravda je jednoduchá: keď sa naučíme jedlo vnímať vedome, stáva sa liekom. A práve k tomu vás kniha „Zjedz ma!“ pozýva,“ dodávajú autorky. Ich kniha bylinkových receptov je láskavým sprievodcom na ceste k návratu do prirodzeného rytmu života.

Naučí vás, ako vyberať a pripravovať potraviny a byliny podľa ročných období a signálov vlastného tela. Vďaka nej zistíte, že neexistujú dobré a zlé potraviny. Dôležité je naše vnútorné nastavenie, vedomie a úcta k jedlu.

Foto: Ikar

V knihe objavíte:

  • pohľad na jedlo ako na nástroj sebapoznania a lásky k sebe,
  • recepty v súlade s jednotlivými ročnými obdobiami,
  • princípy výživy podľa tradičnej čínskej medicíny.

Vypočujte si rozhovor s autorkou v knižnom podcaste:

Kniha je rozdelená na ročné obdobia jar, leto, jeseň a zima. A potom vždy recepty na polievky, hlavné jedlá, dezerty, nápoje + bonus Jarná bylinková špajza. „Nie je to len kuchárka. Je to láskavý sprievodca na ceste späť k prirodzenému rytmu života. Každá jej stránka nesie odkaz: jedlo nie je len palivo. Jedlo je jazyk, ktorým s nami hovorí telo. Je to most k prírode a zároveň cesta k vlastnej duši,“ odkazujú autorky.

Autorky spoločne kráčajú svetom liečivých rastlín. Ich vášeň pre prírodu, zdravý životný štýl a hlboké porozumenie pre tradičné liečebné prístupy cítiť na každej stránke tejto knihy. Na seminároch, prednáškach a vzdelávacích programoch učia ľudí, ako počúvať svoje telo, ako žiť v súlade s prírodou a ako sa stravou liečiť.
Venujú sa fytoterapii, psychosomatike a duchovným príčinám zdravotných problémov. Podľa nich je dôležité, aby sme zmenili svoj pohľad na to, čo jeme, pretože výživa je alfa a omega zdravia.

Foto: Ikar

Kniha Zjedz ma! je pozvánkou do sveta prírodných zákonov, ktoré formujú spôsob stravovania, chute a metabolizmus. Každé ročné obdobie aktivizuje špecifické procesy v tele. Poznanie prirodzených fáz v prírode aj v ľudskom organizme zaručuje správny výber potravín i spôsob ich spracovania. Jedlo sa potom stáva skutočným liekom.

„Do našej knihy sme vložili skúsenosti z mojej 30-ročnej bylinkárskej praxe a naše spoločné hodiny varenia, ochutnávania, zapisovania starých receptov aj nových inšpirácií. Vznikla tak kniha, ktorá spája múdrosť tradičnej čínskej medicíny, poznatky fytoterapie aj obyčajnú radosť z jedla pripraveného s láskou,“ tvrdí Iveta a Aurélia.

Pozrite si VIDEO autoriek Ivety a Aurélie:

Naše zdravie závisí len od nás. Ide o naše nastavenie, vnútorné naladenie, postoj a zodpovednosť k sebe samému, tvrdí bylinkárka a liečiteľka Iveta Henzelyová. Jedlo by malo chutiť, dodať nám energiu, zasýtiť nás, ale malo by byť aj liekom a to kniha so super názvom Zjedz ma! spĺňa do bodky. Je to návrat k prirodzenému vareniu, využitiu surovín, na ktoré sme už možno aj mnohí zabudli.

Milan Buno, knižný publicista

