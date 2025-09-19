Nemá sa rád, aj keď žije dobrý život. Richard Müller našiel vo Vande definitívnu ženu, chce s ňou zostarnúť
Slávny spevák otvorene prehovoril o vzťahu k svojej manželke a k dcére Eme a podelil sa o radosť z najmladšieho Markusa.
To, že v ostatných rokoch aktívne nepísal, odôvodňuje tromi suchými slovami: „Nebolo o čom.“ Z nedávnych ciest po Las Vegas sa však Richard Müller napokon aj tak vrátil s tuctom nových piesní. K ich tvorbe ho síce múza kopla až v lietadle smerujúcom domov, no stalo sa a z chaoticky popísaných stránok napokon vzišli piesne na jeho aktuálny album Slovenská strela.
„Mám sa báječne,“ hovorí o svojom súčasnom živote famózny umelec, ktorý na potulkách západom pred 20 rokmi stretol i svoju osudovú lásku Vandu Wolfovú. So sympatickou manažérkou dnes dnes vychovávajú 12-ročného syna Marcusa a pred rokom vzťah spečatili aj nečakaným sobášom. V rozhovore pre Denník N Richard teraz otvorene prehovoril o tom, ako vníma ich zväzok, a zabrúsil aj k téme sebalásky, ktorú vraj stále nedokáže uchopiť tak, ako by chcel.
Ďalšiu obrúčku si nastoknúť neplánoval
Ďalšiu svadbu pôvodne neplánoval a nerátala s ním ani jeho dlhoročná partnerka, a tak týmto počinom zrejme všetkých vrátane samého seba poriadne prekvapil. „Už som bol raz ženatý a nevyšlo to. Už by som sa nechcel dožiť toho, že by sa mi rozbila ďalšia rodina,“ citoval pred rokom spevákove slová Nový Čas. Zanedlho nastal však v Richardovom živote obrat a zdá sa, že sa nesťažuje. Manželka Vanda a jeho tri deti sú preňho (a nemenne) absolútnou prioritou. Syn Filip a dcéra Ema z predošlého vzťahu sú však už dospelé, a tak trávi čas prevažne s Marcusom, ktorý ho potrebuje najviac.
„Teší ma, že môžem byť so synom. Mám rád samotu, no som rád sám najmä vtedy, keď viem, že moji blízki sú v susednej izbe,“ poznamenal v rozhovore pre denník N a slovami plnými priazne napokon nešetril ani na adresu svojej Vandy.