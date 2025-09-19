Nemá sa rád, aj keď žije dobrý život. Richard Müller našiel vo Vande definitívnu ženu, chce s ňou zostarnúť - Dobré noviny
Nemá sa rád, aj keď žije dobrý život. Richard Müller našiel vo Vande definitívnu ženu, chce s ňou zostarnúť
Nemá sa rád, aj keď žije dobrý život. Richard Müller našiel vo Vande definitívnu ženu, chce s ňou zostarnúť

— Foto: Instagram @richardmullerofficial, emamuller

Slávny spevák otvorene prehovoril o vzťahu k svojej manželke a k dcére Eme a podelil sa o radosť z najmladšieho Markusa.

To, že v ostatných rokoch aktívne nepísal, odôvodňuje tromi suchými slovami: „Nebolo o čom.“ Z nedávnych ciest po Las Vegas sa však Richard Müller napokon aj tak vrátil s tuctom nových piesní. K ich tvorbe ho síce múza kopla až v lietadle smerujúcom domov, no stalo sa a z chaoticky popísaných stránok napokon vzišli piesne na jeho aktuálny album Slovenská strela. 

„Mám sa báječne,“ hovorí o svojom súčasnom živote famózny umelec, ktorý na potulkách západom pred 20 rokmi stretol i svoju osudovú lásku Vandu Wolfovú. So sympatickou manažérkou dnes dnes vychovávajú 12-ročného syna Marcusa a pred rokom vzťah spečatili aj nečakaným sobášom. V rozhovore pre Denník N Richard teraz otvorene prehovoril o tom, ako vníma ich zväzok, a zabrúsil aj k téme sebalásky, ktorú vraj stále nedokáže uchopiť tak, ako by chcel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alain Delon Fashion | Pánska móda (@alaindelonfashion)

Ďalšiu obrúčku si nastoknúť neplánoval

Ďalšiu svadbu pôvodne neplánoval a nerátala s ním ani jeho dlhoročná partnerka, a tak týmto počinom zrejme všetkých vrátane samého seba poriadne prekvapil. „Už som bol raz ženatý a nevyšlo to. Už by som sa nechcel dožiť toho, že by sa mi rozbila ďalšia rodina,“ citoval pred rokom spevákove slová Nový Čas. Zanedlho nastal však v Richardovom živote obrat a zdá sa, že sa nesťažuje. Manželka Vanda a jeho tri deti sú preňho (a nemenne) absolútnou prioritou. Syn Filip a dcéra Ema z predošlého vzťahu sú však už dospelé, a tak trávi čas prevažne s Marcusom, ktorý ho potrebuje najviac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Richard Müller (@richardmullerofficial)

„Teší ma, že môžem byť so synom. Mám rád samotu, no som rád sám najmä vtedy, keď viem, že moji blízki sú v susednej izbe,“ poznamenal v rozhovore pre denník N a slovami plnými priazne napokon nešetril ani na adresu svojej Vandy. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.