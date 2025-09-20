Strúhadlo na syr má zabudnutú stranu, ktorú takmer nikto nepoužíva. Takto ju využijete na prekvapivé veci
Na tých najmenších dierkach strúha správne suroviny len málokto.
Strúhadlo na syr je bežnou súčasťou takmer každej kuchyne, no len málokto tuší, aké široké možnosti v skutočnosti ponúka. Keďže sa zväčša nedá kúpiť spolu s návodom na použitie, väčšina ľudí na ňom strúha len syr alebo zeleninu a vôbec netuší, na čo slúžia ostatné otvory roztrúsené po stranách. Typický dizajn v tvare kravského zvona však skrýva omnoho väčší potenciál, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
4. Strana s najväčšími otvormi
„Táto je určite vaša obľúbená a používate ju najčastejšie. Otvory, ktorými je posiata, syr menia na postupne sa zužujúce pásiky, čo pri varení spôsobí, že sa rýchlejšie a rovnomernejšie topí. Dá sa použiť aj na strúhanie zemiakov či cukiet,“ priblížil na svojom webe Leite´s Culinaria oceňovaný autor kuchárskych kníh David Leite.
Pripomenul, že hoci nie je vždy ideálne strúhať mäkké syry na klasickom strúhadle, dá sa to, ak ich aspoň 10 minút predtým vložíte do mrazničky. Potom už stačí strúhadlo iba postriekať sprejom proti pripaľovaniu, čo celý proces výrazne uľahčí, a dať sa do práce.
3. Menšie dierky na strúhadle
Stredne veľké otvory na strúhadle sú ideálne na spracovanie syra, ktorý nepôjde priamo do jedla, ale poslúži ako ozdoba. Ľahké, tenké a jemné kúsky sa dajú vyrobiť najmä z čedaru alebo zo syra Grana Padano, ktorý sa podobá parmezánu. Rovnako praktická je táto strana strúhadla aj pri príprave zeleniny. Ak sa vám do jedla nehodia veľké kúsky, mrkvu či cuketu na tejto strane postrúhate aj na menšie.