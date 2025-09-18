Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka - Dobré noviny
Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka
Ukázal, že ani mladí nezabúdajú na seniorov. Chlapec z Nitry prejavil dobrotu, ktorú dnes vídame zriedka

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik @jcomp

Svet ešte nie je stratený, hovoria ľudia.

Hoci sa zdá, že sa z každodenného života pomaly vytráca ľudskosť a nad pozitívnymi správami prevažujú tie negatívne, predsa sa nájdu chvíle, ktoré nám pripomínajú, že dobro stále existuje. Jedna taká sa odohrala v Nitre, kde mladý chlapec svojím gestom dojal celé sídlisko.

Na sídlisku Klokočina si Michael všimol situáciu, ktorá ho prinútila napísať pár riadkov na sociálne siete. Pred jeho očami mladý tínedžer nielenže pomohol staršej pani s taškami z obchodu, no rozhodol sa urobiť ešte viac.

Chlapec, ktorý inšpiruje

„Chcem prejaviť obrovský rešpekt mladému chalanovi. Prechádzal som okolo, čakal na červenej, vedľa mňa bol chalan a stará pani... Chalan jej pomáhal s taškou s nákupom,“ začal Michael svoj status v susedskej skupine na Facebooku.

Foto: Facebook, skupina Klokočina - problémy obyvateľov

To, čo nasledovalo, ho nechalo bez slov. „Viem, že pani hovorila, ako to mala ťažké... Chalan jej povedal, že ju odprevadí až domov a že 20 eur jej nechal v nákupnej taške, aby to ako tak zvládala. Na to, ako je doba zlá. Chlapče, skláňam sa pred tebou. Bodaj by boli takí všetci! Nech tu nie sú len negatívne veci. Treba aj trošku dobrých skutkov... Ešte raz, chlapče, rešpekt, ako sa patrí,“ dodal.

Vlna pozitívnych reakcií

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Dobré noviny z Nitry

