Nechceš zjesť večeru? Pôjdeš spať hladný. Nová výchovná metóda FAFO je medzi rodičmi hitom
Rodičia si však musia dať pozor, aby z detí nevychovali rebelov.
„Jednu zimu som stále trvala na tom, aby deti nosili svetre, a stretla som sa s nekonečným odporom. Nakoniec som to nechala tak. Už pár minút po tom, čo vyšli von, im bolo zima a samé si zobrali svetre. V ten deň som si uvedomila, že jedna skutočná skúsenosť je hodnotnejšia ako desať prednášok,“ povedala 34-ročná matka pre indianexpress.com. Vtedy ani len netušila, že nevedomky využila metódu „FAFO výchovy“, ktorá začína byť hitom.
Príčina a dôsledok
FAFO je skratka pre anglický výraz „f*ck around and find out“, čo vo voľnom preklade znamená – len to skús a uvidíš dôsledky alebo rob, čo chceš, a uvidíš, čo sa stane. Vzostup FAFO prichádza ako odpoveď na výzvy láskavého rodičovstva. Kritici tohto spôsobu výchovy rodičom vyčítali, že prehnaná vľúdnosť sa neskôr prejaví vo všetkých ohľadoch života ich detí. Napríklad budú zle vychádzať so šéfmi alebo kolegami, pretože im rodičia nikdy nepovedali nie. Alebo majú úzkosti, pretože matka či otec za nich vždy vyriešili všetky problémy.
„Láskavé rodičovstvo sa stalo veľmi populárnym, ale mnohí rodičia zistili, že je ťažké ho uplatniť v reálnom živote,“ vysvetlil expert na vyučovanie a výchovu Jitendra Karsan. „V teórii je skvelé, ale niektorí majú pocit, že deti zostávajú bez jasných hraníc,“ pokračoval odborník, podľa ktorého FAFO výchova môže deti frustrovať, ale rýchlo ich učí príčine a dôsledku. Nevezmeš si sveter? Bude ti zima. Odmietol si jesť večeru? Tak pôjdeš spať hladný.
Pozor na chyby
„Ak je aplikované premyslene, buduje odolnosť a rozhodovanie. Ak je tvrdé, hrozí, že naruší sebavedomie alebo podnieti rebelstvo,“ upozornil expert s tým, že FAFO metóda nemá byť opakom láskavého rodičovstva, ale majú sa dopĺňať. „Rešpektuje ich inteligenciu, učte zodpovednosti a pripravujte ich na reálny svet, kde nie všetko prichádza s varovaním,“ uviedol a dodal, že FAFO nemá byť o zanedbávaní, ale o dôvere – verím ti natoľko, že ťa to nechám skúsiť, aj keď zlyháš. Dôležitá je následná rodičovská reakcia.