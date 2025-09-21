Tvoja mama spala s Haberom, kričali po ich deťoch. Eva Vejmělková a Dušan prekonali aj vojnu s bulvárom
Hviezda 80. a 90. rokov úplne zmenila smerovanie svojej kariéry.
„Na pľaci som ja herečka, on režisér. Doma zase režírujem ja,“ smiala sa Eva Vejmělková, legendárna Píšťalka z Básnikov a hviezda filmu Fontána pre Zuzanu, ktorá žije 40 rokov s režisérom Dušanom Rapošom. Dvojica sa spoznala v čase, keď mal režisér 32 rokov, mladá herečka o polovicu menej a keď sa prevalil ich vzťah, prešli si vraj šialenstvom. Manželia nakoniec prekonali všetku neprajnosť aj momenty, keď Evu neprávom obviňovali z nevery s Paľom Haberom.
Cigaretka v kine
Hneď pri prvej návšteve kina Dušan Rapoš ešte ako malý chlapec pochopil, že chce byť filmárom. „Neskôr sme tam chodili s babami ‚blicovať‘ a na cigaretku, lebo – tomu už len málokto dnes uverí – vtedy sa v kinách dalo fajčiť. No tá mágia, aká nastane, keď sa zhasne svetlo a rozsvieti sa obraz na plátne, ma totálne vtiahla a už som jej zostal verný,“ prezradil pre Feminity úspešný režisér, ktorý sa ako 32-ročný preslávil legendárnym filmom Fontána pre Zuzanu. V tom čase bol rozvedeným dvojnásobným otcom a ani netušil, že počas kastingu spozná ženu, ktorá mu život obráti hore nohami.
Keď sa ho pýtali, ako dokázal zbaliť vtedajšiu najkrajšiu herečku v Československu, povedal, že to nebolo jednoduché. „Keď som robil kasting na Zuzanu, bolo to šialené, pretože mi na tom veľmi záležalo a cítil som, že to musí byť niekto mimoriadny,“ prezradil v relácii iFILM - křižovatka zábavy. Kým stretol Evu Vejmělkovú, videl 500 až 700 dievčat, ktoré chceli hrať Zuzanu. Rapoš hľadal hlavnú herečku medzi bežnými dievčatami aj na konzervatóriách po celom Československu. Ako posledné navštívil konzervatórium v Ostrave, kde práve študovala 16-ročná Eva Vejmělková.
Prestal vidieť aj počuť
„Pamätám si, ako na okne sedela blonďavá dievčina a slnko jej presvecovalo tie nádherné blonďavé vlasy. To bola Eva,“ prezradil Dušan, o ktorom si ona myslela, že je asistentom réžie, pretože jej ihneď do rúk dával scenár. „Keď sa na mňa po prvý raz pozrela, bola taká krásna, že som prestal počuť. Keď som si ‚zapol zvuk‘, hovorila tak múdro, že som prestal vidieť. A keď som si ‚zapol obraz aj zvuk‘, modlil som sa, aby sa ten sen nikdy neskončil,“ spomínal kedysi v rozhovore pre SME Dušan Rapoš, ktorý priznal, že keď ich vzťah prepukol, začalo šialenstvo.