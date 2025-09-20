Pred oltárom musela klamať o svojom veku. O filmovej Ribanne hovorili, že má najkrajšie oči na svete - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pred oltárom musela klamať o svojom veku. O filmovej Ribanne hovorili, že má najkrajšie oči na svete
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

SLEDUJE NÁS 207 323 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pred oltárom musela klamať o svojom veku. O filmovej Ribanne hovorili, že má najkrajšie oči na svete

Karin Dor.
Karin Dor. — Foto: Reprofoto Youtube/James Bond 007, Promo fotografie k filmu Vinnetou II - Červený gentleman - Columbia Pictures

Syn jej nedokázal odpustiť, že pred rodinou uprednostnila kariéru.

Pri zmienke jej mena si mnohí predstavia hlavne dlhé vrkoče a čelenku. Karin Dor však bola omnoho viac ako iba filmová Ribanna z Winnetoua. Už ako tínedžerka vedela, že chce byť slávnou. Počas štúdia na strednej škole pracovala ako filmová komparzistka a keď si ju všimol režisér Harald Reinl, zmenilo jej to život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Winnetou. Ribanna (@winnetou.ribanna)

Skutočná láska

V čase, kedy Reinl hľadal mladé talenty, mala Karin len 15 rokov. Získala svoju prvú hovorenú rolu vo filme Rosen-Resli a aj napriek tomu, že bola ešte veľmi mladá, rakúsky režisér sa do nej zamiloval. „Pozval ma na výlet loďou po Rýne. Potom sa ma spýtal, či by som si ho vzala – ešte pred naším prvým bozkom. Všetko to bolo veľmi vzrušujúce,“ spomínala pre Wunderweib známa herečka.

Karl May / Pierre Brice a Lex Barker ako Winnetou a Old Shatterhand
Prečítajte si tiež: Príbehy o Winnetouvi tvoril vo väzení. Karl May prežil ťažké detstvo, prvého Indiána videl až na dôchodku

Keď po jeho boku stála pred oltárom, musela o svojom veku klamať. Karin mala totiž v tom čase len 16 rokov a jej manžel bol o 30 rokov starší. Aj napriek tomu však dlho tvrdila, že to bola skutočná láska. Tá sa napokon v roku 1968 skončila rozvodom, práve vďaka vzťahu sa však stala súčasťou filmu Poklad na Striebornom jazere a neskôr stvárnila aj slávnu Ribannu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cori Coppola (@coricoppolaparis)

Komplikované súkromie

Karin Dor bola tiež jedinou nemeckou herečkou, ktorá si zahrala Bondovo dievča a zaujala aj legendárneho Alfreda Hitchcocka. Ten o nej s úžasom hovoril, že má tie najkrajšie oči na svete a obsadil ju do svojho trileru s názvom Topaz. V osobnom živote však veľa šťastia nemala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.