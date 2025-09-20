Pred oltárom musela klamať o svojom veku. O filmovej Ribanne hovorili, že má najkrajšie oči na svete
Syn jej nedokázal odpustiť, že pred rodinou uprednostnila kariéru.
Pri zmienke jej mena si mnohí predstavia hlavne dlhé vrkoče a čelenku. Karin Dor však bola omnoho viac ako iba filmová Ribanna z Winnetoua. Už ako tínedžerka vedela, že chce byť slávnou. Počas štúdia na strednej škole pracovala ako filmová komparzistka a keď si ju všimol režisér Harald Reinl, zmenilo jej to život.
Skutočná láska
V čase, kedy Reinl hľadal mladé talenty, mala Karin len 15 rokov. Získala svoju prvú hovorenú rolu vo filme Rosen-Resli a aj napriek tomu, že bola ešte veľmi mladá, rakúsky režisér sa do nej zamiloval. „Pozval ma na výlet loďou po Rýne. Potom sa ma spýtal, či by som si ho vzala – ešte pred naším prvým bozkom. Všetko to bolo veľmi vzrušujúce,“ spomínala pre Wunderweib známa herečka.
Keď po jeho boku stála pred oltárom, musela o svojom veku klamať. Karin mala totiž v tom čase len 16 rokov a jej manžel bol o 30 rokov starší. Aj napriek tomu však dlho tvrdila, že to bola skutočná láska. Tá sa napokon v roku 1968 skončila rozvodom, práve vďaka vzťahu sa však stala súčasťou filmu Poklad na Striebornom jazere a neskôr stvárnila aj slávnu Ribannu.
Komplikované súkromie
Karin Dor bola tiež jedinou nemeckou herečkou, ktorá si zahrala Bondovo dievča a zaujala aj legendárneho Alfreda Hitchcocka. Ten o nej s úžasom hovoril, že má tie najkrajšie oči na svete a obsadil ju do svojho trileru s názvom Topaz. V osobnom živote však veľa šťastia nemala.