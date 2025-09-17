Tieto chyby robí pri zoznamovaní takmer každý, upozorňujú psychológovia. Viete, ako vytvoriť dobrý dojem? - Dobré noviny
Tieto chyby robí pri zoznamovaní takmer každý, upozorňujú psychológovia. Viete, ako vytvoriť dobrý dojem?
Tieto chyby robí pri zoznamovaní takmer každý, upozorňujú psychológovia. Viete, ako vytvoriť dobrý dojem?

Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik @freepik

Prvý dojem vzniká rýchlejšie, než stihnete žmurknúť.

Možno to poznáte. Ešte ani nestihnete dopovedať vetu a už máte pocit, že druhá strana si o vás vytvorila názor. A hoci sa to môže zdať nespravodlivé, psychológovia upozorňujú, že prvé minúty rozhovoru sú plné jemných signálov, ktoré si ľudia všímajú a zapamätajú.

Výskum psychológov z Princetonu, Janine Willisovej a Alexandra Todorova, ukázal, že úsudok o dôveryhodnosti si dokážeme vytvoriť už za 100 milisekúnd – teda rýchlejšie než stihneme žmurknúť.

Foto: Freepik, @freepik

Chyby, ktoré si všimnú okamžite

Podľa odborníkov by sme si mali dávať pozor na to, ako pôsobíme v prvých piatich minútach. Reč tela, tón hlasu, spôsob pozdravu či udržiavanie očného kontaktu – to všetko má väčší vplyv, než si pripúšťame.

Portál VegOut upozornil na základné faktory, ktoré ľudia podvedome hodnotia takmer hneď:

  • Sebavedomie. To, či stojíte vzpriamene a hovoríte zreteľne, dokáže rozhodnúť o tom, či vás ľudia budú vnímať ako sebaistého, alebo ako neistého človeka. Štúdia v Journal of Experimental Social Psychology dokonca potvrdila, že neverbálne prejavy sebavedomia výrazne ovplyvňujú, či vás ostatní považujú za lídra.
  • Dôveryhodnosť. Odborníci pripomínajú, že úsmev alebo jasný očný kontakt môžu okamžite navodiť pocit bezpečia. Naopak, nekonzistentné signály alebo odvracanie pohľadu môžu pôsobiť podozrivo.
  • Spoločenské postavenie. Oblečenie, úprava zovňajšku a držanie tela často stačia na to, aby si ľudia vytvorili predstavu o tom, kam patríte v spoločenskej hierarchii.

Ako pôsobiť prirodzene?

