Tieto chyby robí pri zoznamovaní takmer každý, upozorňujú psychológovia. Viete, ako vytvoriť dobrý dojem?
Prvý dojem vzniká rýchlejšie, než stihnete žmurknúť.
Možno to poznáte. Ešte ani nestihnete dopovedať vetu a už máte pocit, že druhá strana si o vás vytvorila názor. A hoci sa to môže zdať nespravodlivé, psychológovia upozorňujú, že prvé minúty rozhovoru sú plné jemných signálov, ktoré si ľudia všímajú a zapamätajú.
Výskum psychológov z Princetonu, Janine Willisovej a Alexandra Todorova, ukázal, že úsudok o dôveryhodnosti si dokážeme vytvoriť už za 100 milisekúnd – teda rýchlejšie než stihneme žmurknúť.
Chyby, ktoré si všimnú okamžite
Podľa odborníkov by sme si mali dávať pozor na to, ako pôsobíme v prvých piatich minútach. Reč tela, tón hlasu, spôsob pozdravu či udržiavanie očného kontaktu – to všetko má väčší vplyv, než si pripúšťame.
Portál VegOut upozornil na základné faktory, ktoré ľudia podvedome hodnotia takmer hneď:
- Sebavedomie. To, či stojíte vzpriamene a hovoríte zreteľne, dokáže rozhodnúť o tom, či vás ľudia budú vnímať ako sebaistého, alebo ako neistého človeka. Štúdia v Journal of Experimental Social Psychology dokonca potvrdila, že neverbálne prejavy sebavedomia výrazne ovplyvňujú, či vás ostatní považujú za lídra.
- Dôveryhodnosť. Odborníci pripomínajú, že úsmev alebo jasný očný kontakt môžu okamžite navodiť pocit bezpečia. Naopak, nekonzistentné signály alebo odvracanie pohľadu môžu pôsobiť podozrivo.
- Spoločenské postavenie. Oblečenie, úprava zovňajšku a držanie tela často stačia na to, aby si ľudia vytvorili predstavu o tom, kam patríte v spoločenskej hierarchii.