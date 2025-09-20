Najtajnejšie misie CIA riadil Čechoslovák. Jastrab medzi špiónmi dokázal prekabátiť aj Putina
V tajných službách zanechal nezmazateľnú stopu.
„Nech ťa Boh zatratí! Zhni v pekle!“ Tieto vety z amatérskej videonahrávky, ktorá vtedy unikla na internet, zazneli na mieste popravy jedného z najväčších zločincov Saddáma Husajna. Jeden z maskovaných žalobcov irackému diktátorovi vyčítal následky jeho vlády – vojny, zabíjanie, mučenie, útoky na civilistov alebo používanie chemických zbraní. „Zničil si nás. Zabíjal si nás. Nechal si nás žiť v biede,“ kričal. Saddám sa však ani v posledných minútach života nechcel kajať.
„Zachránil som vás pred biedou a chudobou a zničil vašich nepriateľov, Peržanov a Američanov,“ vravel. Keď ho 30. decembra 2006 popravili, prítomní ľudia začali tancovať a veseliť sa. Pocit zadosťučinenia vtedy pravdepodobne cítil aj syn československych migrantov – Tom Rakusan, ktorý stál za najtajnejšími akciami CIA. Ako uviedol iDNES.cz, tento pozoruhodný muž dokázal neskôr oklamať aj Putina.
Na vrchole CIA
Bol rok 2003, keď v CIA plánovali, ako čo najrýchlejšie zvrhnúť Husajnov režim. Do Iraku vtedy poslali jedného zo svojich najšikovnejších mužov, ktorý v uliciach Bagdadu zbieral informácie o Husajnovej protivzdušnej obrane, brigádach a v uliciach hodnotil nosnosť mostov. Tento muž prišiel do Iraku pod krycou identitou člena českého ministerstva vnútra a táto identita nebola náhodná. Tom Rakusan plynule hovoril po česky, pretože jeho rodičia emigrovali do Ameriky z Československa. Málokto vie, že práve jeho označujú za jedného z najinteligentnejších a najtvrdších dôstojníkov CIA svojej doby.
Ako zistil iDNES.cz, syn českých rodičov nastúpil do CIA v roku 1981 ako 21-ročný mladík. V hierarchii tajnej služby rástol veľmi rýchlo a ako operatívny pracovník sa mimoriadne osvedčil práve v spomínanom Iraku. Za statočnosť počas tejto nebezpečnej misie získal od nadriadených najvyššie vyznamenanie CIA. Nakoniec sa stal riaditeľom blízkovýchodnej divízie a v roku 2017 ho povýšili na šéfa tajných operácií celej CIA, čo je podľa mnohých najdôležitejšia pozícia v celej CIA.
Invázia vojsk
Tomove meno by ste ešte nedávno v žiadnych zdrojoch nenašli, no jeho život teraz odhalil a popísal popredný americký novinár a držiteľ Pulitzerovej ceny Tim Weiner. V knihe Misia: CIA v 21. storočí opísal Rakusana ako toho, kto bol zodpovedný za najcitlivejšie operácie a kto zásadným spôsobom zmodernizoval CIA. Veľkú úlohu v tom zohrávali práve jeho československé korene.