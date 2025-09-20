Rešpektovaná lekárka, ktorá sa zaoberá starnutím: Tieto potraviny by som nikdy nezjedla
Budúcnosť nášho mozgu začína už dnes, zhodujú sa odborníci.
Predstavte si, že máte 58 rokov, vediete aktívny život, cítite sa silnejšie než mnohí mladší a stále rozdávate energiu. Znie to ako sen? Pre doktorku Vondu Wrightovú je to každodenná realita. Po viac ako dvoch desaťročiach výskumu starnutia a zdravia má jasno – dlhý a vitálny život nezačína v posilňovni ani pri drahých doplnkoch, ale na tanieri.
Strava ako základ dlhovekosti
„Každý jeden deň sa zameriavam na čistú, celistvú stravu s jedným gramom bielkovín na libru mojej hmotnosti,“ prezradila pre CNBC. Denne tak prijíma približne 130 gramov bielkovín, ktoré považuje za kľúč k udržaniu svalovej hmoty.
Na jej tanieri nechýba kel, špenát, vajcia, mliečne výrobky či mäso. A dokonca si šalát z kelu dopraje aj ráno: „Jem veľa kelu, dokonca aj ráno si dám šalát,“ dodáva.
Dôležité je však aj to, čomu sa za každých okolností vyhýba, najmä jednoduchým sacharidom a predovšetkým cukrom. „Na dennej báze cukor nejem. Cítim rozdiel na tele – zápal aj akúsi otupenosť v mozgu,“ priznala. Jedinou výnimkou je domáci kváskový chlieb, ktorý si sama pripravuje a zamrazuje.