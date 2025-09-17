Keď sa na neho sťažovali a sťažovali, mame rupli nervy. Neposedný chlapec objavil svoju vášeň na gymnáziu
Uhádnete, kto je na fotografii?
V škole bol neposedný a keď sa jeho učiteľka z gymnázia objavila v blízkosti jeho mamy, tá by v tej chvíli najradšej zmizla. Chlapca z fotografie si ľudia v rodnom meste dodnes pamätajú ako dieťa, ktorého bolo všade plno. Vyrastal v paneláku na okraji mesta, v lete chodil na pionierske tábory a v škole vynikal najmä v jednej disciplíne – vo vyrušovaní. Neraz mu kvôli tomu na vysvedčení svietila dvojka zo správania.
Rád bavil ostatných, odmalička si neustále niečo zapisoval a veľa čítal. Po škole si domov často vodil spolužiakov, ktorým rozdával úlohy, aby mohli všetci spoločne hrať hru, ktorú predtým sám napísal. Kreativita je jeho vášňou dodnes.