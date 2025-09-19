Žijú šialený život, no doma majú 10 jasných pravidiel. Bieberovci zverejnili ich rodinný kódex
Dvojica má za sebou vraj ťažké obdobie.
Deň po tom, čo oslávili siedme výročie svadby, sa Justin Bieber s fanúšikmi podelil o to, vďaka čomu funguje jeho vzťah s manželkou Hailey. Na sociálne siete pridal fotografiu „rodinného kódexu“ s 10 pravidlami a hodnotami, ktoré vštepujú aj ich ročnému synovi. Práve tento kódex má byť dôkazom, že Biebercovi sú odhodlaní držať spolu napriek rôznym špekuláciám.
Šialený život
„Obdobie po pôrode je najcitlivejšie obdobie, akým som si v živote prešla, a učiť sa novú verziu samej seba je veľmi náročné,“ vysvetlila Hailey Bieber pre Vogue v titulkovom rozhovore z mája.
„A robiť to celé popritom, že každý deň otvorím internet a ľudia hovoria: Rozvádzajú sa. Toto sa deje. Nie sú šťastní... To je totálne psychicky vyčerpávajúce. Ani neviem začať s vysvetľovaním, aké to je. Je to šialený život,“ povedala otvorene Hailey, ktorá priznala, že neprajné klebety o ich vzťahu počúvala od začiatku. To, že sa rozchádzajú či rozvádzajú, si vraj niekde prečíta denne.
Rodinný kódex
Nepomohli tomu ani Justinove záhadné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré zmiatli fanúšikov a niektorí ich interpretovali ako náznak problémov vo vzťahu. „Akoby ľudia nechceli veriť, že sme šťastní,“ dodala modelka, ktorá s manželom oslávila siedme výročie sobáša. Zdroj blízky dvojici pre US Weekly priznal, že Biebercovci majú za sebou ťažké časy, no už sú na tom lepšie. „Potrebujú v ich manželstve urobiť ešte veľa práce, no sú na lepšom mieste. Hailey to berie deň po dni a je s Justinom veľmi trpezlivá,“ dodal zdroj.
Fanúšikovia na sociálnych sieťach špekulujú, že znakom uzmierenia medzi manželmi je aj zverejnenie ich rodinného kódexu, ktorý ich drží pohromade: